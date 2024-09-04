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ЦБ хочет изменить тарифы по ОСАГО для некоторых видов транспорта

ЦБ хочет изменить тарифы по ОСАГО для некоторых видов транспорта - 04.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ хочет изменить тарифы по ОСАГО для некоторых видов транспорта

Банк России планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта, а для мотоциклов и грузовиков с разрешенной... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:03+0300

2024-09-04T13:03+0300

2024-09-04T13:04+0300

банк россии

осаго

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта, а для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже - на 20%, сообщил регулятор. "Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Это следует из проекта указания регулятора. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов, которые оформляют полис на личные легковые автомобили, не изменятся", - говорится в сообщении. На владельцев транспортных средств, для которых предлагается расширить тарифный коридор, приходится около 4% полисов ОСАГО. Он не менялся больше двух лет, несмотря на значительное удорожание запасных частей и возросшую убыточность, отмечает ЦБ. При этом небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей - количество таких выплат по их полисам вдвое больше, чем в среднем среди всех автомобилистов. "Владельцы мотоциклов сейчас платят за ОСАГО меньше остальных страхователей, но размер ущерба, причиненного пострадавшим по их вине, стал сопоставим с убытками от легковых машин. За два года он вырос на 32%. Анализ статистических данных по полисам для мотоциклов также выявил необходимость пересмотра порядка тарификации для них. Проект указания предусматривает изменение шкалы возраста-стажа мотоциклистов, а также введение нового коэффициента, зависящего от мощности мотоцикла", - пишет регулятор. Кроме того, Банк России предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение составит 6%. Также предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%. При этом даже после увеличения его значение для этих регионов все равно будет ниже среднего по стране. Документом также предусмотрено увеличение коэффициента по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем. Сейчас их зачастую оформляют автовладельцы, для которых цена такого полиса несущественно отличается от стоимости стандартного договора ОСАГО из-за высоких индивидуальных рисков (например, аварийность в предыдущие периоды). На страховки мультидрайв приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан, отмечает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

осаго, транспорт