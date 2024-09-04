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Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке - 04.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке вслед за другими министрами. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:58+0300
2024-09-04T08:58+0300
2024-09-04T08:58+0300
политика
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке вслед за другими министрами. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук."В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал парламентарий в социальных сетях.Помимо Кулебы, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Ранее украинские политики предположили, что отставки свидетельствуют о возможной масштабной перезагрузке украинского правительства, которая ожидается в ближайшее время.
https://1prime.ru/20240726/peregovory-850443647.html
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украина, дмитрий кулеба
Политика, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Стефанчук: глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке вслед за другими министрами. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
"В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал парламентарий в социальных сетях.
Помимо Кулебы, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Ранее украинские политики предположили, что отставки свидетельствуют о возможной масштабной перезагрузке украинского правительства, которая ожидается в ближайшее время.
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