Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/pereezd-851342823.html
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ
Компания SpaceX приняла меры по перемещению своих сотрудников из Бразилии на фоне решения Верховного суда страны, сообщает американская газета Wall Street... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T22:12+0300
2024-09-04T22:12+0300
spacex
илон маск
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компания SpaceX приняла меры по перемещению своих сотрудников из Бразилии на фоне решения Верховного суда страны, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке работы X из-за отказа Маска назначить нового представителя. Он также заморозил счета Starlink в Бразилии. Маск заявил, что X и SpaceX — это две разные компании, поэтому решение суда о заморозке счетов последней незаконно."На прошлой неделе космическая компания (SpaceX - ред.) также предприняла шаги по переезду из страны (Бразилии) своей небольшой группы сотрудников, не являющихся бразильцами", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. По информации издания, президент SpaceX Гвинн Шотвелл в электронном письме посоветовала своим сотрудникам не ездить в Бразилию. Ранее в понедельник Илон Маск предупредил, что если бразильское правительство не вернёт незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться наложения ареста на государственные активы Бразилии.Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. На данный момент на орбите находится около 4200 спутников Starlink.
https://1prime.ru/20240902/mask-851286301.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
spacex, илон маск, бразилия
SpaceX, Илон Маск, БРАЗИЛИЯ
22:12 04.09.2024
 
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ

WSJ: SpaceX приняла меры по перемещению сотрудников из Бразилии

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ. Компания SpaceX приняла меры по перемещению своих сотрудников из Бразилии на фоне решения Верховного суда страны, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке работы X из-за отказа Маска назначить нового представителя. Он также заморозил счета Starlink в Бразилии. Маск заявил, что X и SpaceX — это две разные компании, поэтому решение суда о заморозке счетов последней незаконно.
"На прошлой неделе космическая компания (SpaceX - ред.) также предприняла шаги по переезду из страны (Бразилии) своей небольшой группы сотрудников, не являющихся бразильцами", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Страны мира. Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
2 сентября, 22:49
По информации издания, президент SpaceX Гвинн Шотвелл в электронном письме посоветовала своим сотрудникам не ездить в Бразилию.
Ранее в понедельник Илон Маск предупредил, что если бразильское правительство не вернёт незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться наложения ареста на государственные активы Бразилии.
Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. На данный момент на орбите находится около 4200 спутников Starlink.
 
SpaceXИлон МаскБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала