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SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ
Компания SpaceX приняла меры по перемещению своих сотрудников из Бразилии на фоне решения Верховного суда страны, сообщает американская газета Wall Street... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T22:12+0300
2024-09-04T22:12+0300
2024-09-04T22:12+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компания SpaceX приняла меры по перемещению своих сотрудников из Бразилии на фоне решения Верховного суда страны, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке работы X из-за отказа Маска назначить нового представителя. Он также заморозил счета Starlink в Бразилии. Маск заявил, что X и SpaceX — это две разные компании, поэтому решение суда о заморозке счетов последней незаконно."На прошлой неделе космическая компания (SpaceX - ред.) также предприняла шаги по переезду из страны (Бразилии) своей небольшой группы сотрудников, не являющихся бразильцами", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. По информации издания, президент SpaceX Гвинн Шотвелл в электронном письме посоветовала своим сотрудникам не ездить в Бразилию. Ранее в понедельник Илон Маск предупредил, что если бразильское правительство не вернёт незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться наложения ареста на государственные активы Бразилии.Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. На данный момент на орбите находится около 4200 спутников Starlink.
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spacex, илон маск, бразилия
SpaceX, Илон Маск, БРАЗИЛИЯ
SpaceX переместит своих сотрудников из Бразилии, пишет СМИ
WSJ: SpaceX приняла меры по перемещению сотрудников из Бразилии
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Компания SpaceX приняла меры по перемещению своих сотрудников из Бразилии на фоне решения Верховного суда страны, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке работы X из-за отказа Маска назначить нового представителя. Он также заморозил счета Starlink в Бразилии. Маск заявил, что X и SpaceX — это две разные компании, поэтому решение суда о заморозке счетов последней незаконно.
"На прошлой неделе космическая компания (SpaceX - ред.) также предприняла шаги по переезду из страны (Бразилии) своей небольшой группы сотрудников, не являющихся бразильцами", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
По информации издания, президент SpaceX Гвинн Шотвелл в электронном письме посоветовала своим сотрудникам не ездить в Бразилию.
Ранее в понедельник Илон Маск предупредил, что если бразильское правительство не вернёт незаконно присвоенное имущество соцсети X и компании SpaceX, то он будет добиваться наложения ареста на государственные активы Бразилии.
Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. На данный момент на орбите находится около 4200 спутников Starlink.