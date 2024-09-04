https://1prime.ru/20240904/perestanovki-851331212.html

"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве

"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве

Кадровые перестановки в Киеве готовились заранее и не стали сюрпризом для западных дипломатов, говорится в публикации Financial Times. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:48+0300

2024-09-04T13:48+0300

2024-09-04T13:48+0300

политика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кадровые перестановки в Киеве готовились заранее и не стали сюрпризом для западных дипломатов, говорится в публикации Financial Times."Перестановки готовились несколько месяцев... Они не стали неожиданностью для украинской политической элиты и западных дипломатов в Киеве", - сказано в публикации.Отмечается, что перемены, в том числе, связаны с проблемой нехватки голосов в кабинете министров Украины. В настоящее время в кабмине находятся пять исполняющих обязанности министров, однако они не наделены правом голоса.Ранее СМИ сообщали, что всего семь членов правительства заявили о своей отставке, включая заместителя главы ведомства, министров юстиции, стратегических отраслей промышленности, Минэкологии, иностранных дел, вопросов европейской и евроатлантической интеграции, а также вице-премьера по вопросам реинтеграции.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851327488.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина