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"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве - 04.09.2024, ПРАЙМ
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"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве
"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве
Кадровые перестановки в Киеве готовились заранее и не стали сюрпризом для западных дипломатов, говорится в публикации Financial Times. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:48+0300
2024-09-04T13:48+0300
политика
украина
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кадровые перестановки в Киеве готовились заранее и не стали сюрпризом для западных дипломатов, говорится в публикации Financial Times."Перестановки готовились несколько месяцев... Они не стали неожиданностью для украинской политической элиты и западных дипломатов в Киеве", - сказано в публикации.Отмечается, что перемены, в том числе, связаны с проблемой нехватки голосов в кабинете министров Украины. В настоящее время в кабмине находятся пять исполняющих обязанности министров, однако они не наделены правом голоса.Ранее СМИ сообщали, что всего семь членов правительства заявили о своей отставке, включая заместителя главы ведомства, министров юстиции, стратегических отраслей промышленности, Минэкологии, иностранных дел, вопросов европейской и евроатлантической интеграции, а также вице-премьера по вопросам реинтеграции.
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украина
Политика, УКРАИНА
13:48 04.09.2024
 
"Готовились месяцами". FT выяснила детали кадровых перестановок в Киеве

FT: западные дипломаты знали о кадровых перестановках на Украине

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кадровые перестановки в Киеве готовились заранее и не стали сюрпризом для западных дипломатов, говорится в публикации Financial Times.
"Перестановки готовились несколько месяцев... Они не стали неожиданностью для украинской политической элиты и западных дипломатов в Киеве", - сказано в публикации.
Отмечается, что перемены, в том числе, связаны с проблемой нехватки голосов в кабинете министров Украины. В настоящее время в кабмине находятся пять исполняющих обязанности министров, однако они не наделены правом голоса.
Ранее СМИ сообщали, что всего семь членов правительства заявили о своей отставке, включая заместителя главы ведомства, министров юстиции, стратегических отраслей промышленности, Минэкологии, иностранных дел, вопросов европейской и евроатлантической интеграции, а также вице-премьера по вопросам реинтеграции.
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