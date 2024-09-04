https://1prime.ru/20240904/peskov-851316985.html

Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков

Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков - 04.09.2024, ПРАЙМ

Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков

Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T06:43+0300

2024-09-04T06:43+0300

2024-09-04T06:43+0300

экономика

дмитрий песков

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://1prime.ru/20240903/ulitsa-851288713.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, вэф-2024