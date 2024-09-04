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Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков
Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков - 04.09.2024, ПРАЙМ
Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков
Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T06:43+0300
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экономика
дмитрий песков
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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дмитрий песков, вэф-2024
Экономика, Дмитрий Песков, ВЭФ-2024
06:43 04.09.2024
 
Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков

Песков: Дальний Восток сохраняет динамику своего развития

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
На ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
Вчера, 06:55
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВЭФ-2024
 
 
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