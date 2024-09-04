https://1prime.ru/20240904/peskov-851318516.html

Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ - 04.09.2024, ПРАЙМ

Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос о потенциальных рестрикциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:17+0300

2024-09-04T08:17+0300

2024-09-04T08:17+0300

россия

вэф-2024

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос о потенциальных рестрикциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Так, пресс-секретарь российского президента отметил, что если бы у ведущей канала "Россия-24" Александры Суворовой был дом в Штатах, то к ней в гости бы пришли с обысками.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, вэф-2024, дмитрий песков