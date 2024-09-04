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Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ - 04.09.2024, ПРАЙМ
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос о потенциальных рестрикциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:17+0300
2024-09-04T08:17+0300
россия
вэф-2024
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос о потенциальных рестрикциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Так, пресс-секретарь российского президента отметил, что если бы у ведущей канала "Россия-24" Александры Суворовой был дом в Штатах, то к ней в гости бы пришли с обысками.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, вэф-2024, дмитрий песков
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Дмитрий Песков
08:17 04.09.2024
 
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Песков ответил шуткой на вопрос о санкциях США против модератора сессии ВЭФ

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос о потенциальных рестрикциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Так, пресс-секретарь российского президента отметил, что если бы у ведущей канала "Россия-24" Александры Суворовой был дом в Штатах, то к ней в гости бы пришли с обысками.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС
2 сентября, 16:02
 
РОССИЯВЭФ-2024Дмитрий Песков
 
 
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