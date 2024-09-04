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Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ
Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ - 04.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал влияние действий Запада на обновление ядерной доктрины. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:40+0300
2024-09-04T08:40+0300
россия
запад
украина
ядерная программа
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал влияние действий Запада на обновление ядерной доктрины.Так, Песков сообщил, что на текущий момент власти России ведет работу по написанию новой ядерной доктрины. По его словам, это особенно необходимо в условиях нынешней повестки дня.Пресс-секретарь президента России добавил, что в ядерной доктрине будут учтены отказ западных стран от взаимодействия с РФ и наступление на ее интересы, а также провоцирование Западом украинского конфликта.
https://1prime.ru/20240904/peskov-851316985.html
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россия, запад, украина, ядерная программа
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, ядерная программа
08:40 04.09.2024
 
Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ

Песков: отказ Запада от диалога учтут при создании обновлений ядерной доктрины

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал влияние действий Запада на обновление ядерной доктрины.
Так, Песков сообщил, что на текущий момент власти России ведет работу по написанию новой ядерной доктрины. По его словам, это особенно необходимо в условиях нынешней повестки дня.
Пресс-секретарь президента России добавил, что в ядерной доктрине будут учтены отказ западных стран от взаимодействия с РФ и наступление на ее интересы, а также провоцирование Западом украинского конфликта.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Дальний Восток сохраняет динамику развития, заявил Песков
06:43
 
РОССИЯЗАПАДУКРАИНАядерная программа
 
 
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