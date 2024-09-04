https://1prime.ru/20240904/peskov-851319583.html

Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ

Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ - 04.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал влияние отказа Запада от диалога на новую ядерную доктрину РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал влияние действий Запада на обновление ядерной доктрины. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:40+0300

2024-09-04T08:40+0300

2024-09-04T08:40+0300

россия

запад

украина

ядерная программа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал влияние действий Запада на обновление ядерной доктрины.Так, Песков сообщил, что на текущий момент власти России ведет работу по написанию новой ядерной доктрины. По его словам, это особенно необходимо в условиях нынешней повестки дня.Пресс-секретарь президента России добавил, что в ядерной доктрине будут учтены отказ западных стран от взаимодействия с РФ и наступление на ее интересы, а также провоцирование Западом украинского конфликта.

https://1prime.ru/20240904/peskov-851316985.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, украина, ядерная программа