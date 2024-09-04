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Банк России оценит идею послаблений для неквалифицированных инвесторов - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России оценит идею послаблений для неквалифицированных инвесторов
Банк России оценит идею послаблений для неквалифицированных инвесторов - 04.09.2024, ПРАЙМ
Банк России оценит идею послаблений для неквалифицированных инвесторов
Банк России изучит предложение Московской биржи допустить неквалифицированных инвесторов к паевым инвестиционным фондам (ПИФ) с "плечом", когда его получит,... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:19+0300
2024-09-04T11:19+0300
биржи
неквалифицированные инвесторы
минфин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России изучит предложение Московской биржи допустить неквалифицированных инвесторов к паевым инвестиционным фондам (ПИФ) с "плечом", когда его получит, теоретически такая конструкция возможна, но нужно смотреть детали, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Московская биржа хочет обсудить с ЦБ РФ доступ неквалифицированных инвесторов к ПИФам с "плечом" через тестирование, говорил в понедельник управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. По словам Мамуты, Московская биржа пока официально не направляла соответствующее предложение в ЦБ РФ. "Я думаю, что коллеги нам его пришлют. Мы пока не видим начинку этой идеи. Когда мы поймем структурно: сказать можно одно, описывать это можно по-другому немножко, всегда важны нюансы", - сказал он. "Мы посмотрим, когда это предложение поступит, как структурирован этот продукт, и свое мнение выскажем. "Плечо" для неквалов, как мы знаем, возможно через тестирование, возможно с определенным ограничением принимаемого риска, в зависимости от опыта, - чем выше опыт, тем выше может быть размер "плеча". Но тестирование обязательно, потому что "плечо" очень рискованный, конечно, инструмент", - сказал он. "Поэтому теоретически такая конструкция возможна, но еще раз - надо смотреть в описании", - заключил Мамута. Московская биржа в начале августа начала торги интервальным паевым инвестиционным фондом (ИПИФ) "2х ОФЗ" под управлением УК "ВИМ Инвестиции". Он стал первым интервальным фондом на государственные облигации на российском рынке, использующим "плечо" для увеличения потенциала доходности. Фонд, рассчитанный на квалифицированных инвесторов, инвестирует преимущественно в российские облигации со средней и высокой дюрацией, прежде всего в ОФЗ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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биржи, неквалифицированные инвесторы, минфин
биржи, неквалифицированные инвесторы, Минфин
11:19 04.09.2024
 
Банк России оценит идею послаблений для неквалифицированных инвесторов

ЦБ изучит идею Мосбиржи пустить неквалифицированных инвесторов в ПИФы с "плечом"

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России изучит предложение Московской биржи допустить неквалифицированных инвесторов к паевым инвестиционным фондам (ПИФ) с "плечом", когда его получит, теоретически такая конструкция возможна, но нужно смотреть детали, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Московская биржа хочет обсудить с ЦБ РФ доступ неквалифицированных инвесторов к ПИФам с "плечом" через тестирование, говорил в понедельник управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.
По словам Мамуты, Московская биржа пока официально не направляла соответствующее предложение в ЦБ РФ. "Я думаю, что коллеги нам его пришлют. Мы пока не видим начинку этой идеи. Когда мы поймем структурно: сказать можно одно, описывать это можно по-другому немножко, всегда важны нюансы", - сказал он.
"Мы посмотрим, когда это предложение поступит, как структурирован этот продукт, и свое мнение выскажем. "Плечо" для неквалов, как мы знаем, возможно через тестирование, возможно с определенным ограничением принимаемого риска, в зависимости от опыта, - чем выше опыт, тем выше может быть размер "плеча". Но тестирование обязательно, потому что "плечо" очень рискованный, конечно, инструмент", - сказал он.
"Поэтому теоретически такая конструкция возможна, но еще раз - надо смотреть в описании", - заключил Мамута.
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Власти снизили кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов
23 марта, 17:58
Московская биржа в начале августа начала торги интервальным паевым инвестиционным фондом (ИПИФ) "2х ОФЗ" под управлением УК "ВИМ Инвестиции". Он стал первым интервальным фондом на государственные облигации на российском рынке, использующим "плечо" для увеличения потенциала доходности.
Фонд, рассчитанный на квалифицированных инвесторов, инвестирует преимущественно в российские облигации со средней и высокой дюрацией, прежде всего в ОФЗ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
биржинеквалифицированные инвесторыМинфин
 
 
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