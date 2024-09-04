https://1prime.ru/20240904/pivo-851332899.html

РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским

РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским - 04.09.2024, ПРАЙМ

РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским

Пиво, указанное в реестре Росаккредитации как произведенное в Северной Корее, было сделано в Китае, сообщает РБК Вино со ссылкой на заявление представителя... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:36+0300

2024-09-04T14:36+0300

2024-09-04T14:36+0300

экономика

россия

китай

пиво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851332597_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_43a496dd00b9c7212dd966aedf489848.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пиво, указанное в реестре Росаккредитации как произведенное в Северной Корее, было сделано в Китае, сообщает РБК Вино со ссылкой на заявление представителя компании-импортера "Востокбиртрейд" ("ВБТ").Представитель компании заявил изданию, что пиво действительно производится в Китае, однако в документах указана неверная информация. В Росаккредитации в свою очередь заявили, что ошибка в документации появилась по вине компании-импортера."Декларация вносится во ФГИС Росаккредитации заявителем. В данном случае им допущена техническая ошибка при внесении сведений", - поделились с РБК в ведомстве."Востокбиртрейд", компания-импортер, получила декларацию о соответствии на ввоз в Россию пива марок XINBALU 1999 и Станция Харбин. Декларация помечена как серийная, что позволяет повторный ввоз. Однако замечено, что та же юридическая компания - Heilongjiang Quanrun Beer Co - указана в картотеке Росаккредитации как зарегистрированная в Китае в других декларациях на поставку пива. Адрес, указанный в декларациях, совпадает с адресом из документа от 19 июля 2024 года, с разницей только в названии страны.

https://1prime.ru/20240903/pivo-851312168.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, пиво