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РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским - 04.09.2024, ПРАЙМ
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РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским
РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским - 04.09.2024, ПРАЙМ
РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским
Пиво, указанное в реестре Росаккредитации как произведенное в Северной Корее, было сделано в Китае, сообщает РБК Вино со ссылкой на заявление представителя... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:36+0300
2024-09-04T14:36+0300
экономика
россия
китай
пиво
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пиво, указанное в реестре Росаккредитации как произведенное в Северной Корее, было сделано в Китае, сообщает РБК Вино со ссылкой на заявление представителя компании-импортера "Востокбиртрейд" ("ВБТ").Представитель компании заявил изданию, что пиво действительно производится в Китае, однако в документах указана неверная информация. В Росаккредитации в свою очередь заявили, что ошибка в документации появилась по вине компании-импортера."Декларация вносится во ФГИС Росаккредитации заявителем. В данном случае им допущена техническая ошибка при внесении сведений", - поделились с РБК в ведомстве."Востокбиртрейд", компания-импортер, получила декларацию о соответствии на ввоз в Россию пива марок XINBALU 1999 и Станция Харбин. Декларация помечена как серийная, что позволяет повторный ввоз. Однако замечено, что та же юридическая компания - Heilongjiang Quanrun Beer Co - указана в картотеке Росаккредитации как зарегистрированная в Китае в других декларациях на поставку пива. Адрес, указанный в декларациях, совпадает с адресом из документа от 19 июля 2024 года, с разницей только в названии страны.
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россия, китай, пиво
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, пиво
14:36 04.09.2024
 
РБК: северокорейское пиво для России оказалось китайским

РБК: разрешительные документы на пиво из КНДР объяснили ошибкой в документах

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриморский пивоваренный завод
Приморский пивоваренный завод - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пиво, указанное в реестре Росаккредитации как произведенное в Северной Корее, было сделано в Китае, сообщает РБК Вино со ссылкой на заявление представителя компании-импортера "Востокбиртрейд" ("ВБТ").
Представитель компании заявил изданию, что пиво действительно производится в Китае, однако в документах указана неверная информация. В Росаккредитации в свою очередь заявили, что ошибка в документации появилась по вине компании-импортера.
"Декларация вносится во ФГИС Росаккредитации заявителем. В данном случае им допущена техническая ошибка при внесении сведений", - поделились с РБК в ведомстве.
"Востокбиртрейд", компания-импортер, получила декларацию о соответствии на ввоз в Россию пива марок XINBALU 1999 и Станция Харбин. Декларация помечена как серийная, что позволяет повторный ввоз. Однако замечено, что та же юридическая компания - Heilongjiang Quanrun Beer Co - указана в картотеке Росаккредитации как зарегистрированная в Китае в других декларациях на поставку пива. Адрес, указанный в декларациях, совпадает с адресом из документа от 19 июля 2024 года, с разницей только в названии страны.
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