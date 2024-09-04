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Метеоролог рассказал, когда в Москву придут дожди

Метеоролог рассказал, когда в Москву придут дожди - 04.09.2024, ПРАЙМ

Метеоролог рассказал, когда в Москву придут дожди

Осенние дожди придут в Москву в третьей декаде сентября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в ходе брифинга "Бархатный... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:11+0300

2024-09-04T15:11+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Осенние дожди придут в Москву в третьей декаде сентября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в ходе брифинга "Бархатный сезон. Какой будет погода осенью?". "В ближайшие дни, до 18-20 числа, будут достаточно дефицитные дожди, а вот после 20-го количество осадков придет в норму", — сказал Шувалов. Он отметил, что недостаток осадков, который начался в июле и продолжился в августе (в августе выпало меньше половины месячной нормы осадков), а также сохранится в первой половине сентября, приводит к негативным последствиям. В частности, Подмосковье входит в зону с высокой, а местами — с чрезвычайной пожарной опасностью. При такой антициклональной погоде формируется и повышенное загрязнение, предупредил метеоролог. По словам Шувалова, аномальная температура наблюдается также практически во всем ЦФО и в северо-западных областях. Например, во вторник Санкт-Петербург и Калининград побили суточные температурные рекорды. "Чем южнее, тем ситуация более напряженная. В Воронежской области за август выпало меньше пятой части требуемого. Очень мало осадков было в Краснодарском крае. Новороссия, Ростовская, Волгоградская области – везде заметная сушь. Поэтому дожди просто необходимы. Только Краснодарский край в этом смысле отличается: там над Черным морем крутится достаточно устойчивый циклон, который дает локальные дожди до 20-30 мм осадков, снижая напряжение с большой сухостью", — добавил Шувалов. Метеоролог пояснил, что самая серьезная проблема, которую может вызвать аномальная температура, это недостаток влаги при посеве озимых. Это касается, в первую очередь, Кубани, Ставрополья, Средней Волги, Нижнего Дона – лидеров сельскохозяйственного производства в России. "Но время посева еще не подошло, поэтому октябрь может исправить ситуацию", — заключил Шувалов.

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