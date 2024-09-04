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В Мытищах задержали подозреваемых в похищении предпринимателя - 04.09.2024, ПРАЙМ
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В Мытищах задержали подозреваемых в похищении предпринимателя
В Мытищах задержали подозреваемых в похищении предпринимателя - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Мытищах задержали подозреваемых в похищении предпринимателя
В Подмосковье задержали шестерых подозреваемых в похищении предпринимателя, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:36+0300
2024-09-04T10:36+0300
происшествия
криминал
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В Подмосковье задержали шестерых подозреваемых в похищении предпринимателя, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.Преступление было совершено 20 августа в деревне Грибки в Мытищах. Неизвестные схватили бизнесмена, посадили в минивэн, после чего скрылись. Затем потерпевшего пересадили в другой автомобиль и вывезли в Солнечногорский городской округ."Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и МУ МВД России "Мытищинское" задержали шестерых жителей разных регионов России. Они подозреваются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - написала представитель МВД в своем Telegram-канале. Трое человек задержали при поддержке сотрудников Росгвардии на территории садоводческого товарищества. В одной из комнат дачного дома полицейские нашли похищенного. Одновременно в Химках по месту жительства были задержаны еще трое участников группы.Правоохранители изъяли транспорт, использовавшийся при совершении преступления. Кроме того, изъята сим-карта и телефон, с помощью которых подозреваемые вели переписку с сыном предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение человека". Подозреваемых взяли под стражу.
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криминал, московская область
Происшествия, Криминал, Московская область
10:36 04.09.2024
 
В Мытищах задержали подозреваемых в похищении предпринимателя

В подмосковных Мытищах задержали шестерых подозреваемых в похищении предпринимателя

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В Подмосковье задержали шестерых подозреваемых в похищении предпринимателя, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Преступление было совершено 20 августа в деревне Грибки в Мытищах. Неизвестные схватили бизнесмена, посадили в минивэн, после чего скрылись. Затем потерпевшего пересадили в другой автомобиль и вывезли в Солнечногорский городской округ.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и МУ МВД России "Мытищинское" задержали шестерых жителей разных регионов России. Они подозреваются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - написала представитель МВД в своем Telegram-канале.
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2023
Мошенники пытались похитить у россиян 200 миллиардов рублей в виде кредитов
3 марта 2023, 11:53
Трое человек задержали при поддержке сотрудников Росгвардии на территории садоводческого товарищества. В одной из комнат дачного дома полицейские нашли похищенного. Одновременно в Химках по месту жительства были задержаны еще трое участников группы.
Правоохранители изъяли транспорт, использовавшийся при совершении преступления. Кроме того, изъята сим-карта и телефон, с помощью которых подозреваемые вели переписку с сыном предпринимателя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение человека". Подозреваемых взяли под стражу.
 
ПроисшествияКриминалМосковская область
 
 
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