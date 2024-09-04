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Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС
Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС - 04.09.2024, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС
Пожелав вступить в БРИКС, Турция признала возникновение нового мирового центра влияния, который может стать альтернативой "Большой семерке". Такое мнение... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:59+0300
2024-09-04T13:59+0300
2024-09-04T13:59+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пожелав вступить в БРИКС, Турция признала возникновение нового мирового центра влияния, который может стать альтернативой "Большой семерке". Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Заявка Турции на вступление в БРИКС - событие более чем знаковое. Турция - страна НАТО, то есть является членом западного альянса. Желая вступить в БРИКС, она демонстрирует, что признает формирование нового центра политического и экономического влияния, альтернативного "большой семерке", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он также добавил, что вступление в БРИКС означает поддержку продвижения к многополярному миру, противоположному западноцентрированному.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851306222.html
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россия, турция, брикс, алексей пушков
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БРИКС, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС
Пушков: желая вступить в БРИКС, Турция признает нового центра влияния
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пожелав вступить в БРИКС, Турция признала возникновение нового мирового центра влияния, который может стать альтернативой "Большой семерке". Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Заявка Турции на вступление в БРИКС - событие более чем знаковое. Турция - страна НАТО, то есть является членом западного альянса. Желая вступить в БРИКС, она демонстрирует, что признает формирование нового центра политического и экономического влияния, альтернативного "большой семерке", - написал сенатор в своем Telegram-канале
.
Он также добавил, что вступление в БРИКС означает поддержку продвижения к многополярному миру, противоположному западноцентрированному.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС