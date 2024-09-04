https://1prime.ru/20240904/pushkov-851331490.html

Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС

Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС - 04.09.2024, ПРАЙМ

Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС

Пожелав вступить в БРИКС, Турция признала возникновение нового мирового центра влияния, который может стать альтернативой "Большой семерке". Такое мнение... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:59+0300

2024-09-04T13:59+0300

2024-09-04T13:59+0300

россия

турция

брикс

алексей пушков

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пожелав вступить в БРИКС, Турция признала возникновение нового мирового центра влияния, который может стать альтернативой "Большой семерке". Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Заявка Турции на вступление в БРИКС - событие более чем знаковое. Турция - страна НАТО, то есть является членом западного альянса. Желая вступить в БРИКС, она демонстрирует, что признает формирование нового центра политического и экономического влияния, альтернативного "большой семерке", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он также добавил, что вступление в БРИКС означает поддержку продвижения к многополярному миру, противоположному западноцентрированному.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851306222.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, брикс, алексей пушков