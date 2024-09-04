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"Это триумф". В Швейцарии раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
"Это триумф". В Швейцарии раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Это триумф". В Швейцарии раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
Визит президента России Владимира Путина в Монголию продемонстрировал слабость Запада, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:25+0300
2024-09-04T10:25+0300
2024-09-04T10:25+0300
политика
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Монголию продемонстрировал слабость Запада, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung."Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — заметили авторы материала.В издании отметили, что, несмотря на экономическую зависимость от России, Монголия также стремится углубить отношения с западными странами, поэтому ей постоянно приходится балансировать.Ранее представитель правительства Монголии рассказал Politico, что Улан-Батор всегда придерживается политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях. Несмотря на то, что Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, страна обещала не арестовывать российского президента во время его визита.
https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html
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россия, монголия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
"Это триумф". В Швейцарии раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
NZZ: визит Путина в Монголию показал бессилие стран Запада
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
Визит президента России Владимира Путина в Монголию продемонстрировал слабость Запада, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
"Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — заметили авторы материала.
В издании отметили, что, несмотря на экономическую зависимость от России, Монголия также стремится углубить отношения с западными странами, поэтому ей постоянно приходится балансировать.
Ранее представитель правительства Монголии рассказал Politico, что Улан-Батор всегда придерживается политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях. Несмотря на то, что Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, страна обещала не арестовывать российского президента во время его визита.
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС