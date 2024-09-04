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Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин - 04.09.2024, ПРАЙМ
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин
Президент России Владимир Путин оценил высокий уровень российско-китайских отношений. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с заместителем... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:22+0300
2024-09-04T11:35+0300
россия
китай
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил высокий уровень российско-китайских отношений. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.Путин добавил, что двустороннее сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентного уровня. По его словам, обе страны придают огромное значение межрегиональному сотрудничеству.Путин выразил надежду на то, что в ходе ВЭФ коллеги из России и Китая смогут найти новые направления нашего взаимодействия.ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости являются генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
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россия, китай, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
11:22 04.09.2024 (обновлено: 11:35 04.09.2024)
 
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин

Путин: российско-китайские оношения достигли беспрецедентного уровня

 | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил высокий уровень российско-китайских отношений. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
Путин добавил, что двустороннее сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентного уровня. По его словам, обе страны придают огромное значение межрегиональному сотрудничеству.
Путин выразил надежду на то, что в ходе ВЭФ коллеги из России и Китая смогут найти новые направления нашего взаимодействия.
ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости являются генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
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РОССИЯКИТАЙВладимир Путин
 
 
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