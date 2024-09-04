https://1prime.ru/20240904/putin-851325967.html

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин - 04.09.2024, ПРАЙМ

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, отметил Путин

Президент России Владимир Путин оценил высокий уровень российско-китайских отношений. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с заместителем... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:22+0300

2024-09-04T11:22+0300

2024-09-04T11:35+0300

россия

китай

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил высокий уровень российско-китайских отношений. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.Путин добавил, что двустороннее сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентного уровня. По его словам, обе страны придают огромное значение межрегиональному сотрудничеству.Путин выразил надежду на то, что в ходе ВЭФ коллеги из России и Китая смогут найти новые направления нашего взаимодействия.ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости являются генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

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китай

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россия, китай, владимир путин