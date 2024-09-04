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Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО
Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО - 04.09.2024, ПРАЙМ
Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО
Бывший ректор БФУ имени Канта выразил желание участвовать в специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:22+0300
2024-09-04T15:22+0300
2024-09-04T15:22+0300
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КАЛИНИНГРАД, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший ректор БФУ имени Канта выразил желание участвовать в специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. Калининградский областной суд рассматривает возможность продления меры пресечения в отношении бывшего ректора БФУ Фёдорова. 10 июля Ленинградский районный суд арестовал Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину по подозрению в присвоении 18 миллионов рублей.Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова. Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что Фёдоров и Мялкина подозреваются в присвоении более 18 миллионов рублей в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года. По версии следствия, Фёдоров издавал приказы о начислении доплат за интенсивность труда работникам. Проректор Мялкина собирала эти деньги и передавала их руководителю, как заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, некоторым сотрудникам каждый месяц начислялись премии в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Эти деньги затем передавались через Мялкину Фёдорову.
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сво, арест, мошенники, калининград
СВО, арест, МОШЕННИКИ, КАЛИНИНГРАД
Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО
Экс-ректор БФУ им. Канта Федоров высказал намерение отправиться на СВО
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший ректор БФУ имени Канта выразил желание участвовать в специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
Калининградский областной суд рассматривает возможность продления меры пресечения в отношении бывшего ректора БФУ Фёдорова.
10 июля Ленинградский районный суд арестовал Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину по подозрению в присвоении 18 миллионов рублей.
Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова.
Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение в присвоении средств
Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что Фёдоров и Мялкина подозреваются в присвоении более 18 миллионов рублей в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года. По версии следствия, Фёдоров издавал приказы о начислении доплат за интенсивность труда работникам. Проректор Мялкина собирала эти деньги и передавала их руководителю, как заявили в прокуратуре.
Как уточняло региональное управление СК, некоторым сотрудникам каждый месяц начислялись премии в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Эти деньги затем передавались через Мялкину Фёдорову.