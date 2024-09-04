https://1prime.ru/20240904/rektor-851334628.html

Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО

Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО - 04.09.2024, ПРАЙМ

Экс-ректор БФУ им. Канта высказал намерение отправиться на СВО

Бывший ректор БФУ имени Канта выразил желание участвовать в специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:22+0300

2024-09-04T15:22+0300

2024-09-04T15:22+0300

сво

арест

мошенники

калининград

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849951173_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_ec4672d0fc673be543a15ac70ac6e77e.jpg

КАЛИНИНГРАД, 4 сен — ПРАЙМ. Бывший ректор БФУ имени Канта выразил желание участвовать в специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. Калининградский областной суд рассматривает возможность продления меры пресечения в отношении бывшего ректора БФУ Фёдорова. 10 июля Ленинградский районный суд арестовал Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину по подозрению в присвоении 18 миллионов рублей.Двадцать четвертого июля Калининградский областной суд признал законным заключение под стражу ректора Балтийского федерального университета( БФУ) Федорова. Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что Фёдоров и Мялкина подозреваются в присвоении более 18 миллионов рублей в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года. По версии следствия, Фёдоров издавал приказы о начислении доплат за интенсивность труда работникам. Проректор Мялкина собирала эти деньги и передавала их руководителю, как заявили в прокуратуре. Как уточняло региональное управление СК, некоторым сотрудникам каждый месяц начислялись премии в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Эти деньги затем передавались через Мялкину Фёдорову.

https://1prime.ru/20240717/moshennichestvo-850218405.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, арест, мошенники, калининград