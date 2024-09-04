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Минсельхоз рассказал о планах нарастить производство риса - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минсельхоз рассказал о планах нарастить производство риса
Минсельхоз рассказал о планах нарастить производство риса - 04.09.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз рассказал о планах нарастить производство риса
Россия планирует увеличить производство риса с 1,2 миллиона тонн до 2 миллионов тонн в год, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на сессии... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T19:59+0300
2024-09-04T19:59+0300
экономика
минсельхоз
рис
производство
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия планирует увеличить производство риса с 1,2 миллиона тонн до 2 миллионов тонн в год, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на сессии "Как реализовать сельскохозяйственный потенциал Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. "Сегодня наша страна производит в год до 1,2 миллиона тонн риса, но в обозримом будущем планируется увеличить этот показатель до 2 миллионов. У этой культуры хорошие экспортный потенциал, и Россия способна нарастить свое присутствие на внешних рынках", — приводятся в сообщении Минсельхоза слова Разина. Приморский край является вторым центром в стране по объемам посевных площадей риса. При этом сохраняется возможность увеличить их как минимум в два раза, до 30 тысяч гектаров, уточнил Разин. Кроме того, на Дальнем Востоке производство сои и зерна за последние пять лет увеличилось в полтора раза. К 2030 году сбор масличных культур в федеральном округе должен составить до 2,5 миллиона тонн, а зерновых — до 1,8 миллиона тонн. По словам замминистра, с учетом открытия новых рынков и совершенствования транспортной инфраструктуры потенциал Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет все больше развиваться. Разин отметил, что технические культуры, в частности лен, могут занять хорошую нишу в структуре севооборота восточных регионов России. Вместе с тем макрорегион должен решать вопросы собственной продовольственной безопасности, в том числе по овощам и картофелю. Так, для развития тепличного овощеводства в ДФО действует комплекс мер поддержки и преференций, направленных на повышение самообеспеченности продукцией защищенного грунта. Замминистра призвал агробизнес усиленно работать с технологиями для повышения эффективности, а участников рынка — развивать проекты на Дальнем Востоке. Сегодня восточные регионы России находятся на треке дальнейшего роста. По прогнозам Разина, в ближайшие годы конкуренция в макрорегионе будет только увеличиваться, чему способствует маржинальность местного рынка.
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минсельхоз, рис, производство
Экономика, Минсельхоз, рис, производство
19:59 04.09.2024
 
Минсельхоз рассказал о планах нарастить производство риса

Минсельхоз: РФ планирует увеличить производство риса до 2 млн тонн в год

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
© Unsplash/Pierre Bamin
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МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ. Россия планирует увеличить производство риса с 1,2 миллиона тонн до 2 миллионов тонн в год, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на сессии "Как реализовать сельскохозяйственный потенциал Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.
"Сегодня наша страна производит в год до 1,2 миллиона тонн риса, но в обозримом будущем планируется увеличить этот показатель до 2 миллионов. У этой культуры хорошие экспортный потенциал, и Россия способна нарастить свое присутствие на внешних рынках", — приводятся в сообщении Минсельхоза слова Разина.
Приморский край является вторым центром в стране по объемам посевных площадей риса. При этом сохраняется возможность увеличить их как минимум в два раза, до 30 тысяч гектаров, уточнил Разин.
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Кроме того, на Дальнем Востоке производство сои и зерна за последние пять лет увеличилось в полтора раза. К 2030 году сбор масличных культур в федеральном округе должен составить до 2,5 миллиона тонн, а зерновых — до 1,8 миллиона тонн. По словам замминистра, с учетом открытия новых рынков и совершенствования транспортной инфраструктуры потенциал Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет все больше развиваться.
Разин отметил, что технические культуры, в частности лен, могут занять хорошую нишу в структуре севооборота восточных регионов России. Вместе с тем макрорегион должен решать вопросы собственной продовольственной безопасности, в том числе по овощам и картофелю. Так, для развития тепличного овощеводства в ДФО действует комплекс мер поддержки и преференций, направленных на повышение самообеспеченности продукцией защищенного грунта.
Замминистра призвал агробизнес усиленно работать с технологиями для повышения эффективности, а участников рынка — развивать проекты на Дальнем Востоке. Сегодня восточные регионы России находятся на треке дальнейшего роста. По прогнозам Разина, в ближайшие годы конкуренция в макрорегионе будет только увеличиваться, чему способствует маржинальность местного рынка.
 
ЭкономикаМинсельхозриспроизводство
 
 
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