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"Росатом" рассказал о планах работы в Азии
"Росатом" рассказал о планах работы в Азии - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Росатом" рассказал о планах работы в Азии
"Росатом", несмотря на внешние ограничения, будет продолжать свою работу на азиатских рынках, помогая развивать государства региона, рассказал журналистам... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T06:33+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Росатом", несмотря на внешние ограничения, будет продолжать свою работу на азиатских рынках, помогая развивать государства региона, рассказал журналистам руководитель госкорпорации Алексей Лихачев на полях Восточного экономического форума. "Несмотря на все попытки как-то отрезать Россию, отрезать "Росатом" от мировых рынков, рынки азиатские нас ждут. Скажу уверенно, что мы сможем просто дать качественный уровень развития этих рынков, а самое главное - привнести совершенно новые качества технологического уклада этих стран", - подчеркнул он.По его словам, посредством комплексного решения создания атомной промышленности получается совершенно новое качество экономики, образования, медицины, научной деятельности и сельского хозяйства. "Это выгодно, поэтому люди принимают такие решения", - подчеркнул Лихачев. В частности, "Росатом" ведет переговоры с партнерами из Индии о новых пакетах проектов по мирному атому, рассказал глава госкорпорации."Переговоры идут с Индией о новых пакетах. Как правило, мы раз в шесть-семь лет заключаем такие системные договора, включающие взаимовыгодные параметры", - отметил он."С нашей стороны, это, конечно же, поставки атомных электростанций, оборудования, топлива. Со стороны наших партнеров - это привлечение госкорпорации "Росатом" к новым технологическим разработкам, к локализации тех или иных решений. И действительно, этот баланс мы находим", - добавил Лихачев.Также "Росатом" имеет большие планы по развитию сотрудничества по мирному атому с Китаем. "У нас большие планы с Китайской Народной Республикой по дальнейшему развитию отношений", - сказал он.Кроме того, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой. "Со многими странами (региона) идут переговоры о создании атомной промышленности... И вот такие переговоры (ведутся) и с Таиландом, и с Филиппинами, и Мьянмой", - рассказал Лихачев."Сейчас просто не хочу предвосхищать события, но придет время, мы от межправительственных соглашений, которые мы заключаем сейчас, перейдем уже к формату контрактов. В основном это интерес к малой мощности - как в наземном, так и в плавучем исполнении", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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росатом, вэф-2024, китай, индия, филиппины
Экономика, Росатом, ВЭФ-2024, КИТАЙ, ИНДИЯ, ФИЛИППИНЫ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Росатом", несмотря на внешние ограничения, будет продолжать свою работу на азиатских рынках, помогая развивать государства региона, рассказал журналистам руководитель госкорпорации Алексей Лихачев на полях Восточного экономического форума.
"Несмотря на все попытки как-то отрезать Россию, отрезать "Росатом" от мировых рынков, рынки азиатские нас ждут. Скажу уверенно, что мы сможем просто дать качественный уровень развития этих рынков, а самое главное - привнести совершенно новые качества технологического уклада этих стран", - подчеркнул он.
По его словам, посредством комплексного решения создания атомной промышленности получается совершенно новое качество экономики, образования, медицины, научной деятельности и сельского хозяйства. "Это выгодно, поэтому люди принимают такие решения", - подчеркнул Лихачев.
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС
В частности, "Росатом" ведет переговоры с партнерами из Индии о новых пакетах проектов по мирному атому, рассказал глава госкорпорации.
"Переговоры идут с Индией о новых пакетах. Как правило, мы раз в шесть-семь лет заключаем такие системные договора, включающие взаимовыгодные параметры", - отметил он.
"С нашей стороны, это, конечно же, поставки атомных электростанций, оборудования, топлива. Со стороны наших партнеров - это привлечение госкорпорации "Росатом" к новым технологическим разработкам, к локализации тех или иных решений. И действительно, этот баланс мы находим", - добавил Лихачев.
Также "Росатом" имеет большие планы по развитию сотрудничества по мирному атому с Китаем. "У нас большие планы с Китайской Народной Республикой по дальнейшему развитию отношений", - сказал он.
Кроме того, ведутся переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой. "Со многими странами (региона) идут переговоры о создании атомной промышленности... И вот такие переговоры (ведутся) и с Таиландом, и с Филиппинами, и Мьянмой", - рассказал Лихачев.
"Сейчас просто не хочу предвосхищать события, но придет время, мы от межправительственных соглашений, которые мы заключаем сейчас, перейдем уже к формату контрактов. В основном это интерес к малой мощности - как в наземном, так и в плавучем исполнении", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.