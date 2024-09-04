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Лихачев спрогнозировал выручку "Росатома" в 2024 году - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Лихачев спрогнозировал выручку "Росатома" в 2024 году
Лихачев спрогнозировал выручку "Росатома" в 2024 году - 04.09.2024, ПРАЙМ
Лихачев спрогнозировал выручку "Росатома" в 2024 году
Выручка "Росатома" в 2024 году планируется на уровне 3,1 триллиона рублей, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:07+0300
2024-09-04T10:07+0300
россия
вэф-2024
росатом
алексей лихачев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в 2024 году планируется на уровне 3,1 триллиона рублей, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы прогнозируем выручку этого года где-то в 3 триллиона - 3 триллиона 150 миллиардов (рублей), из них порядка 1 триллиона 400 миллиардов будет выручка по проектам технологического суверенитета", - сказал Лихачев в рамках лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, росатом, алексей лихачев
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Росатом, Алексей Лихачев
10:07 04.09.2024
 
Лихачев спрогнозировал выручку "Росатома" в 2024 году

Лихачев: выручка "Росатома" в 2024 г планируется на уровне 3,1 триллиона рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в 2024 году планируется на уровне 3,1 триллиона рублей, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы прогнозируем выручку этого года где-то в 3 триллиона - 3 триллиона 150 миллиардов (рублей), из них порядка 1 триллиона 400 миллиардов будет выручка по проектам технологического суверенитета", - сказал Лихачев в рамках лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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06:33
 
РОССИЯВЭФ-2024РосатомАлексей Лихачев
 
 
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