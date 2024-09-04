https://1prime.ru/20240904/rosatom-851339490.html

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновные в нападении на Запорожскую АЭС были найдены и наказаны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам визита... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T17:55+0300

2024-09-04T17:55+0300

2024-09-04T17:55+0300

энергетика

курская аэс

росатом

алексей лихачев

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Росатом" будет добиваться, чтобы виновные в нападении на Запорожскую АЭС были найдены и наказаны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС в среду. Лихачев заявил, что "Росатом" продолжит работу над ответами на вопросы и выяснением причин и виновных в нападении на объект атомной энергетики.. Он отметил, что позиции "Росатома" и МАГАТЭ различаются в оценке источников угроз для Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://1prime.ru/20240904/kurskaya-aes-851338264.html

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курская аэс, росатом, алексей лихачев