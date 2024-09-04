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В Росрыболовстве назвали претензии Балтийских стран неуместными

В Росрыболовстве назвали претензии Балтийских стран неуместными - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Росрыболовстве назвали претензии Балтийских стран неуместными

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума прокомментировал претензии прибалтийсских стран к вылову Россией рыбы в Балтике. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:16+0300

2024-09-04T09:16+0300

2024-09-04T09:20+0300

россия

вэф-2024

росрыболовство

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума прокомментировал претензии прибалтийсских стран к вылову Россией рыбы в Балтике. По его словам, Россия считает неуместными претензии государств, она намерена продолжить вылов рыбы в Балтике. Шестаков также подчеркнул, что прибалтийским странам стоит прежде всего обратить внимание на себя."Что значит (обвинения - ред.) в незаконном вылове? Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах. И, согласно российскому законодательству, мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем", - заявил глава организации.Ранее в июле текущего года поступила информация, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, вэф-2024, росрыболовство