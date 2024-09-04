https://1prime.ru/20240904/ryba-851322465.html
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов - 04.09.2024, ПРАЙМ
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:58+0300
2024-09-04T09:58+0300
2024-09-04T09:59+0300
экономика
росрыболовство
рыба
азия
морепродукты
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83372/38/833723840_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_745cb015d881760f097cc531104c1594.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью. В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240904/bioresursy-851316634.html
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83372/38/833723840_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_84ae599c15fe70088e07edff3a845f54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росрыболовство, рыба, азия, морепродукты, вэф-2024
Экономика, Росрыболовство, рыба, АЗИЯ, морепродукты, ВЭФ-2024
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Росрыболовство: азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков.
По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью.
Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза за 10 лет
В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.