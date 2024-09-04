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Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов - 04.09.2024, ПРАЙМ
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:58+0300
2024-09-04T09:59+0300
экономика
росрыболовство
рыба
азия
морепродукты
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью. В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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росрыболовство, рыба, азия, морепродукты, вэф-2024
Экономика, Росрыболовство, рыба, АЗИЯ, морепродукты, ВЭФ-2024
09:58 04.09.2024 (обновлено: 09:59 04.09.2024)
 
Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов

Росрыболовство: азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОткрытие фестиваля "Рыбная неделя"
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© РИА Новости . Евгения Новоженина
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков.
По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью.
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В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаРосрыболовстворыбаАЗИЯморепродуктыВЭФ-2024
 
 
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