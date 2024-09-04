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Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов

Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов - 04.09.2024, ПРАЙМ

Названы приоритетные для России рынки сбыта рыбы и морепродуктов

Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:58+0300

2024-09-04T09:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью. В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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росрыболовство, рыба, азия, морепродукты, вэф-2024