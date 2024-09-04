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Российский рынок акций вырос после сильного падения - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций вырос после сильного падения
Российский рынок акций вырос после сильного падения - 04.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос после сильного падения
Российский рынок акций в основные торги среды вырос, немного отыграв сильное падение предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T20:12+0300
2024-09-04T20:12+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основные торги среды вырос, немного отыграв сильное падение предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 3,2% - до 2605,15 пункта, долларовый РТС – на 2,83%, до 922,85 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ Российский рынок акций в среду вырос, немного компенсировав падение, продолжавшееся с конца августа и составившее по индексу Мосбиржи около 9%. "В среду индекс Мосбиржи попытался отскочить вверх на фоне ослабевшего рубля. Фундаментально рынок акций находится на уровнях, интересных для покупки", — комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Московской бирже выросли бумаги "Сегежи"(+11,6%), АФК "Система" (+6,9%), "Совкомфлота" (+7%), Globaltrans (+12,1%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,7% до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,5% до 101,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели смогли развить коррекционный рост, давая покупателям надежду на движение как минимум к следующим сопротивлениям 2650 пунктов и 935 пунктов, соответственно, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Колебания российского рынка проходят без очевидных фундаментальных оснований и во многом обеспечиваются техническими факторами. Инвесторы ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу", — добавляет она. В четверг вероятно продолжение восходящей динамики российского рынка акций с последующей фиксацией прибыли игроками перед пятничными торгами, считает Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
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рынки, мосбиржа, ртс, индекс ртс
Рынки, Мосбиржа, РТС, индекс РТС
20:12 04.09.2024
 
Российский рынок акций вырос после сильного падения

Российский рынок акций вырос после сильного падения в предыдущие дни

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 сен ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основные торги среды вырос, немного отыграв сильное падение предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 3,2% - до 2605,15 пункта, долларовый РТС – на 2,83%, до 922,85 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ

Российский рынок акций в среду вырос, немного компенсировав падение, продолжавшееся с конца августа и составившее по индексу Мосбиржи около 9%.
"В среду индекс Мосбиржи попытался отскочить вверх на фоне ослабевшего рубля. Фундаментально рынок акций находится на уровнях, интересных для покупки", — комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Московской бирже выросли бумаги "Сегежи"(+11,6%), АФК "Система" (+6,9%), "Совкомфлота" (+7%), Globaltrans (+12,1%).
Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,7% до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,5% до 101,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели смогли развить коррекционный рост, давая покупателям надежду на движение как минимум к следующим сопротивлениям 2650 пунктов и 935 пунктов, соответственно, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Колебания российского рынка проходят без очевидных фундаментальных оснований и во многом обеспечиваются техническими факторами. Инвесторы ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу", — добавляет она.
В четверг вероятно продолжение восходящей динамики российского рынка акций с последующей фиксацией прибыли игроками перед пятничными торгами, считает Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
 
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