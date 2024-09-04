Позитивный импульс на рынке не получил развития

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Позитивное начало торгов российского фондового рынка накануне не увенчалось успехом. В попытках прервать шестидневное падение индекс МосБиржи повышался более чем на 2% в первой половине торгов вторника, но импульс не получил развития, в том числе из-за резко подешевевшей нефти. В результате рынок развернулся в "красную зону": индекс Мосбиржи обновил очередной минимум, снизившись на 0,81% до отметки 2524,38 п., индекс РТС повысился на 0,74% до 897,44 п.Цены на нефть остаются под давлением слабых макроэкономических показателей из Китая и последующих опасений сжатия спроса на "черное золото" со стороны крупнейшего мирового импортера. Накануне Саудовская Аравия сообщила, что в октябре 2024 года снизит цены на большинство сортов своей нефти, которые она продает в Азию. Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно Китая, поскольку королевство очевидно не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную. Ценовая политика Саудовской Аравии по нефти, в свою очередь, служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти.Общий объем торгов на Московской бирже (MOEX 193,25 руб., +0,60%) в августе снизился на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составил 125,4 триллиона рублей. Оборот торгов на рынке акций снизился до 2,6 триллиона рублей. (-21%%), на рынке облигаций - до 1,7 триллиона рублей. (-5,5%), на срочном рынке - до 8,2 триллиона рублей. (-11,8%). И только в секции денежного рынка отмечен рост объема торгов на 26,4% до 96,8 триллиона рублей. Учитывая заметно ухудшившиеся настроения инвесторов на российском рынке, показатели не удивляют. Однако объем торгов по индексу МосБиржи, включая дополнительные сессии, первые два рабочих дня сентября превышает значение в 128 млрд руб., что заметно выше среднего показателя за август в 79 миллиардов рублей. Августовское падение торговой активности не меняет наш оптимистичный взгляд на бумаги Московской биржи.Бумаги МГКЛ (MGKL 2,531 руб., +4,05%) заметно подорожали после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие. Выручка компании увеличилась в 4,8 раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,057 миллиарда рублей. преимущественно благодаря агрессивному усилению присутствия на рынке ресейла и заметному росту продаж сегмента, а также более чем 52-кратному увеличению выручки от продажи драгоценных металлов на фоне роста стоимости золота на товарных биржах. Дополнительный позитив вокруг акций МГКЛ связан с новостями о планируемой покупке компанией ряда ломбардных сетей в Московском регионе ("Ломбардия", "Народный ломбард", "Семерочка"), что позволит МГКЛ приблизить достижение цели до расширению своего присутствия в регионе с 11% до 40% ранее, чем в 2027 году.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Позитивное начало торгов российского фондового рынка накануне не увенчалось успехом. В попытках прервать шестидневное падение индекс МосБиржи повышался более чем на 2% в первой половине торгов вторника, но импульс не получил развития, в том числе из-за резко подешевевшей нефти. В результате рынок развернулся в "красную зону": индекс Мосбиржи обновил очередной минимум, снизившись на 0,81% до отметки 2524,38 п., индекс РТС повысился на 0,74% до 897,44 п.
Цены на нефть остаются под давлением слабых макроэкономических показателей из Китая и последующих опасений сжатия спроса на "черное золото" со стороны крупнейшего мирового импортера. Накануне Саудовская Аравия сообщила, что в октябре 2024 года снизит цены на большинство сортов своей нефти, которые она продает в Азию. Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно Китая, поскольку королевство очевидно не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную. Ценовая политика Саудовской Аравии по нефти, в свою очередь, служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти.
Общий объем торгов на Московской бирже (MOEX 193,25 руб., +0,60%) в августе снизился на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составил 125,4 триллиона рублей. Оборот торгов на рынке акций снизился до 2,6 триллиона рублей. (-21%%), на рынке облигаций - до 1,7 триллиона рублей. (-5,5%), на срочном рынке - до 8,2 триллиона рублей. (-11,8%). И только в секции денежного рынка отмечен рост объема торгов на 26,4% до 96,8 триллиона рублей. Учитывая заметно ухудшившиеся настроения инвесторов на российском рынке, показатели не удивляют. Однако объем торгов по индексу МосБиржи, включая дополнительные сессии, первые два рабочих дня сентября превышает значение в 128 млрд руб., что заметно выше среднего показателя за август в 79 миллиардов рублей. Августовское падение торговой активности не меняет наш оптимистичный взгляд на бумаги Московской биржи.
Бумаги МГКЛ (MGKL 2,531 руб., +4,05%) заметно подорожали после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие. Выручка компании увеличилась в 4,8 раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,057 миллиарда рублей. преимущественно благодаря агрессивному усилению присутствия на рынке ресейла и заметному росту продаж сегмента, а также более чем 52-кратному увеличению выручки от продажи драгоценных металлов на фоне роста стоимости золота на товарных биржах. Дополнительный позитив вокруг акций МГКЛ связан с новостями о планируемой покупке компанией ряда ломбардных сетей в Московском регионе ("Ломбардия", "Народный ломбард", "Семерочка"), что позволит МГКЛ приблизить достижение цели до расширению своего присутствия в регионе с 11% до 40% ранее, чем в 2027 году.
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