https://1prime.ru/20240904/samolet-851337944.html

Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО

Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО - 04.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО

Новый региональный самолет очень нужен России, но сроки его создания постоянно сдвигаются вправо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T16:57+0300

2024-09-04T16:57+0300

2024-09-04T16:57+0300

экономика

дфо

самолет

авиасообщение

авиастроение

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Новый региональный самолет очень нужен России, но сроки его создания постоянно сдвигаются вправо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Путин отметил, что России и ДФО нужен региональный самолет, но его создание продолжает откладываться.Владимир Путин сообщил, что объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт. За последние 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и составил 10,5 миллионов человек в прошлом году.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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дфо, самолет, авиасообщение, авиастроение, владимир путин