Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240904/samolet-851337944.html
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО - 04.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Новый региональный самолет очень нужен России, но сроки его создания постоянно сдвигаются вправо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T16:57+0300
2024-09-04T16:57+0300
экономика
дфо
самолет
авиасообщение
авиастроение
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Новый региональный самолет очень нужен России, но сроки его создания постоянно сдвигаются вправо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Путин отметил, что России и ДФО нужен региональный самолет, но его создание продолжает откладываться.Владимир Путин сообщил, что объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт. За последние 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и составил 10,5 миллионов человек в прошлом году.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240823/samolet-851081092.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дфо, самолет, авиасообщение, авиастроение, владимир путин
Экономика, ДФО, самолет, авиасообщение, авиастроение, Владимир Путин
16:57 04.09.2024
 
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО

Путин: региональный самолет нужен РФ, но сроки его создания постоянно сдвигаются

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Новый региональный самолет очень нужен России, но сроки его создания постоянно сдвигаются вправо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Путин отметил, что России и ДФО нужен региональный самолет, но его создание продолжает откладываться.
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
23 августа, 12:46
Владимир Путин сообщил, что объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт. За последние 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и составил 10,5 миллионов человек в прошлом году.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаДФОсамолетавиасообщениеавиастроениеВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала