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Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево"

Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево" - 04.09.2024, ПРАЙМ

Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево"

Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T20:07+0300

2024-09-04T20:07+0300

2024-09-04T20:07+0300

происшествия

индия

великобритания

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Самолёт Boeing-787, следовавший рейсом из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" в 18:36 по московскому времени. Причиной стал отказ автомата тяги.

индия

великобритания

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индия, великобритания, аэропорт шереметьево