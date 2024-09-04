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Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево"
Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево" - 04.09.2024, ПРАЙМ
Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево"
Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T20:07+0300
2024-09-04T20:07+0300
2024-09-04T20:07+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Самолёт Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Самолёт Boeing-787, следовавший рейсом из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" в 18:36 по московскому времени. Причиной стал отказ автомата тяги.
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Происшествия, ИНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, аэропорт Шереметьево
Самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево"
РИА Новости: самолет, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в "Шереметьево"