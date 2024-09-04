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Эксперт назвал последствия санкций на валютный рынок России - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал последствия санкций на валютный рынок России
Эксперт назвал последствия санкций на валютный рынок России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия санкций на валютный рынок России
Деформация внутреннего российского валютного рынка из-за санкций стала причиной резкого обострения дефицита юаневой ликвидности на бирже, прокомментировал РИА... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T16:46+0300
2024-09-04T16:46+0300
россия
юань
санкции против рф
ликвидность
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Деформация внутреннего российского валютного рынка из-за санкций стала причиной резкого обострения дефицита юаневой ликвидности на бирже, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день в среду впервые превысила 200%, следует из данных Мосбиржи. Так, 4 сентября ставка RUSFAR CNY достигла 212,08%, хотя еще днем ранее составляла лишь 59,93%. Ставка растет последние три месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. "Основная причина резкого обострения дефицита юаневой ликвидности на российском биржевом рынке – деформация внутреннего валютного рынка, произошедшая из-за санкций 12 июня", - отмечает эксперт. "Из-за того, что под эти санкции попали Московская биржа и ее дочка НКЦ, сделки по торговле безналичной валютой происходят преимущественно на внебиржевом рынке, основные продавцы валюты – экспортеры сырья. Резко выросла концентрация рынка безналичной валюты, снизилась ликвидность этого рынка", - добавляет Осадчий. Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в списке были Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Из-за этого Мосбиржа теперь не проводит торги долларом и евро, и на фондовом и денежном рынках нет торгов инструментами с расчетами в этих валютах. "Стремительный рост ставок по юаням может быть связан с усилившимся падением российского фондового рынка – инвесторы распродают ценные бумаги и покупают валюту. Возможен и вариант, сходный с тем, что привел к валютному кризису в декабре 2014 года, когда крупный покупатель валюты обрушил курс рубля", - в то же время полагает эксперт.
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россия, юань, санкции против рф, ликвидность
РОССИЯ, юань, санкции против РФ, ликвидность
16:46 04.09.2024
 
Эксперт назвал последствия санкций на валютный рынок России

Осадчий: санкции на валютный рынок России обострили дефицит юаневой ликвидности

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Деформация внутреннего российского валютного рынка из-за санкций стала причиной резкого обострения дефицита юаневой ликвидности на бирже, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день в среду впервые превысила 200%, следует из данных Мосбиржи. Так, 4 сентября ставка RUSFAR CNY достигла 212,08%, хотя еще днем ранее составляла лишь 59,93%. Ставка растет последние три месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%.
"Основная причина резкого обострения дефицита юаневой ликвидности на российском биржевом рынке – деформация внутреннего валютного рынка, произошедшая из-за санкций 12 июня", - отмечает эксперт.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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"Из-за того, что под эти санкции попали Московская биржа и ее дочка НКЦ, сделки по торговле безналичной валютой происходят преимущественно на внебиржевом рынке, основные продавцы валюты – экспортеры сырья. Резко выросла концентрация рынка безналичной валюты, снизилась ликвидность этого рынка", - добавляет Осадчий.
Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в списке были Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Из-за этого Мосбиржа теперь не проводит торги долларом и евро, и на фондовом и денежном рынках нет торгов инструментами с расчетами в этих валютах.
"Стремительный рост ставок по юаням может быть связан с усилившимся падением российского фондового рынка – инвесторы распродают ценные бумаги и покупают валюту. Возможен и вариант, сходный с тем, что привел к валютному кризису в декабре 2014 года, когда крупный покупатель валюты обрушил курс рубля", - в то же время полагает эксперт.
 
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