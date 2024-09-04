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США ввели новые санкции против российских СМИ

США ввели новые санкции против российских СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ

США ввели новые санкции против российских СМИ

США ввели санкции против "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T20:45+0300

2024-09-04T20:45+0300

2024-09-04T21:08+0300

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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. США ввели санкции против "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, говорится в заявлении американского минфина.Сегодняшние санкции являются продолжением мер, принятых правоохранительными органами и министерством юстиции. Кроме того, государственный департамент внёс в санкционный список медиагруппу "Россия сегодня" и пять её дочерних компаний: РИА Новости, RT, TV-Novosti, Ruptly и Sputnik.Как сообщает Министерство финансов, американские власти включают эти СМИ в список иностранных представительств, вводят визовые ограничения и объявляют о том, что готовы выплатить до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве иностранных государств в выборы в США.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, сша, минфин сша