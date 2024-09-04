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США ввели новые санкции против российских СМИ
США ввели новые санкции против российских СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против российских СМИ
США ввели санкции против "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T20:45+0300
2024-09-04T20:45+0300
2024-09-04T21:08+0300
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. США ввели санкции против "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, говорится в заявлении американского минфина.Сегодняшние санкции являются продолжением мер, принятых правоохранительными органами и министерством юстиции. Кроме того, государственный департамент внёс в санкционный список медиагруппу "Россия сегодня" и пять её дочерних компаний: РИА Новости, RT, TV-Novosti, Ruptly и Sputnik.Как сообщает Министерство финансов, американские власти включают эти СМИ в список иностранных представительств, вводят визовые ограничения и объявляют о том, что готовы выплатить до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве иностранных государств в выборы в США.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкции против рф, сша, минфин сша
Политика, санкции против РФ, США, Минфин США
США ввели новые санкции против российских СМИ
США ввели новые санкции против против российских СМИ
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. США ввели санкции против "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, говорится в заявлении американского минфина.
Сегодняшние санкции являются продолжением мер, принятых правоохранительными органами и министерством юстиции. Кроме того, государственный департамент внёс в санкционный список медиагруппу "Россия сегодня" и пять её дочерних компаний: РИА Новости, RT, TV-Novosti, Ruptly и Sputnik.
Как сообщает Министерство финансов, американские власти включают эти СМИ в список иностранных представительств, вводят визовые ограничения и объявляют о том, что готовы выплатить до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве иностранных государств в выборы в США.