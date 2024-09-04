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США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп - 04.09.2024, ПРАЙМ
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США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп - 04.09.2024, ПРАЙМ
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
В отношении сотрудников и имущества в США медиагруппы "Россия сегодня" и других дочерних организаций введут визовые ограничения, но их не будут обнародовать,... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T21:42+0300
2024-09-04T21:42+0300
политика
сша
госдеп
сми
россия
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. В отношении сотрудников и имущества в США медиагруппы "Россия сегодня" и других дочерних организаций введут визовые ограничения, но их не будут обнародовать, сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По словам официального представителя госдепа Мэттью Миллера, что "Россия сегодня" и её дочерние компании — РИА Новости, ТВ-новости, Ruptly и Sputnik — должны рассматриваться как иностранные миссии, так как они контролируются правительством Российской Федерации. В соответствии с законом об иностранных миссиях, компании должны уведомлять департамент о своём персонале и имуществе, находящемся в США.Он отметил, что США не будут раскрывать подробности о том, в отношении кого будут введены визовые ограничения в связи с санкциями против "России сегодня" и РИА Новости.В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под ограничения попали главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров телеканала. США бездоказательно обвиняют эти медиа в якобы имеющемся враждебном влиянии на американские президентские выборы. Однако российские власти неоднократно отвергали такие заявления.
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сша, госдеп, сми, россия
Политика, США, Госдеп, СМИ, РОССИЯ
21:42 04.09.2024
 
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп

Госдеп: США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе и сотрудниках

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. В отношении сотрудников и имущества в США медиагруппы "Россия сегодня" и других дочерних организаций введут визовые ограничения, но их не будут обнародовать, сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
По словам официального представителя госдепа Мэттью Миллера, что "Россия сегодня" и её дочерние компании — РИА Новости, ТВ-новости, Ruptly и Sputnik — должны рассматриваться как иностранные миссии, так как они контролируются правительством Российской Федерации. В соответствии с законом об иностранных миссиях, компании должны уведомлять департамент о своём персонале и имуществе, находящемся в США.
Флаг США
США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из РФ на фоне выборов
21:10
Он отметил, что США не будут раскрывать подробности о том, в отношении кого будут введены визовые ограничения в связи с санкциями против "России сегодня" и РИА Новости.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под ограничения попали главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров телеканала.
США бездоказательно обвиняют эти медиа в якобы имеющемся враждебном влиянии на американские президентские выборы. Однако российские власти неоднократно отвергали такие заявления.
 
ПолитикаСШАГосдепСМИРОССИЯ
 
 
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