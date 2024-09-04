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Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240904/sanktsii-851343643.html
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ - 04.09.2024, ПРАЙМ
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ
В среду Государственный департамент США объявил, что новые санкции против российских СМИ не направлены против журналистов. Они введены в отношении сотрудников... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T23:37+0300
2024-09-04T23:37+0300
политика
сша
госдеп
санкции против рф
сми
россия
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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. В среду Государственный департамент США объявил, что новые санкции против российских СМИ не направлены против журналистов. Они введены в отношении сотрудников этих организаций, которые, по мнению властей, совершали незаконные действия.Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер пояснил, что объявленные сегодня ограничительные меры не направлены против российских журналистов, а в отношении организаций, занимающихся незаконной деятельностью, выявленной Минюстом США. В среду США ввели санкции против ряда российских СМИ, включая "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. В частности, ограничения затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также нескольких руководителей этого телеканала. При этом США не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их утверждения о враждебном влиянии этих СМИ на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно опровергали подобные заявления.
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сша, госдеп, санкции против рф, сми, россия
Политика, США, Госдеп, санкции против РФ, СМИ, РОССИЯ
23:37 04.09.2024
 
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ

Представитель Госдепа: новые санкции США не направлены против журналистов РФ

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. В среду Государственный департамент США объявил, что новые санкции против российских СМИ не направлены против журналистов. Они введены в отношении сотрудников этих организаций, которые, по мнению властей, совершали незаконные действия.
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер пояснил, что объявленные сегодня ограничительные меры не направлены против российских журналистов, а в отношении организаций, занимающихся незаконной деятельностью, выявленной Минюстом США.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
Вчера, 21:42
В среду США ввели санкции против ряда российских СМИ, включая "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. В частности, ограничения затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также нескольких руководителей этого телеканала.
При этом США не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их утверждения о враждебном влиянии этих СМИ на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно опровергали подобные заявления.
 
ПолитикаСШАГосдепсанкции против РФСМИРОССИЯ
 
 
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