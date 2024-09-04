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"Сбер" оценил рост числа компаний с китайским участием среди своих клиентов

"Сбер" оценил рост числа компаний с китайским участием среди своих клиентов - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" оценил рост числа компаний с китайским участием среди своих клиентов

Число компаний с китайским участием в клиентской базе Сбербанка в этом году выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом - до 9,5 тысяч, следует из слов... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:21+0300

2024-09-04T14:21+0300

2024-09-04T14:21+0300

экономика

россия

сбербанк

китай

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Число компаний с китайским участием в клиентской базе Сбербанка в этом году выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом - до 9,5 тысяч, следует из слов первого зампреда правления банка Александра Ведяхина на сессии "Сбера" "Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации" в рамках ВЭФ-2024. "Есть хорошая новость: в своей клиентской базе мы идентифицируем уже 9,5 тысяч компаний с китайским участием (в прошлом году было 7,4 тысячи). И их количество растет", - приводятся слова Ведяхина в сообщении Сбербанка. Ведяхин напомнил, что в прошлом году на сессии ВЭФ банк обещал китайским клиентам сделать руководство по выходу на российский рынок. "Обещали — сделали. Все интересующиеся могут узнать, как создавать компанию в нашей стране, особенности налогообложения России, экономические зоны, валютное законодательство и многое другое. "Сбер" готов быть единым окном для выхода китайских компаний на российский рынок. И конечно, мы будем помогать нашим клиентам расти на рынке", - сказал он. Ведяхин отметил, что укрепить сотрудничество между Россией и Китаем помогут не только поставки через крупных дистрибьюторов, но и выход на электронные торговые B2B-площадки. "В России есть большое количество инструментов поддержки инвестиций: свободные экономические зоны, территория опережающего развития и так далее. Необходимо также упрощать процесс выхода иностранных компаний на отечественный рынок", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, сбербанк, китай, вэф-2024