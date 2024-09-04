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Сбербанк потребовал обанкротить структуру ювелирной сети Pandora

Сбербанк потребовал обанкротить структуру ювелирной сети Pandora - 04.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк потребовал обанкротить структуру ювелирной сети Pandora

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка, в котором он требует признать банкротом АО "Группа компаний "Связной", одну из компаний российского... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:59+0300

2024-09-04T12:59+0300

2024-09-04T13:03+0300

россия

сбербанк

pandora

суд

банкротство

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка, в котором он требует признать банкротом АО "Группа компаний "Связной", одну из компаний российского подразделения международной сети ювелирных магазинов Pandora, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 2 сентября и к рассмотрению еще не принято. В карточке дела нет сведений о сумме задолженности АО "Группа компаний "Связной" перед заявителем. Однако известно, что в мае Сбербанк подал иск о взыскании с этой компании около 4,5 миллиарда рублей. Он пока не рассмотрен. Арбитражный суд Москвы 20 августа оставил без рассмотрения из-за проблем с доверенностью иск Сбербанка на сумму более 4,5 миллиарда рублей к кипрской Panclub Enterprises Limited, еще одной структуре российской Pandora. В том деле истец требовал взыскать с ответчика задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14 апреля 2014 года и по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 30 марта 2017 года. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях указано АО "ПанКлуб", владеющее франшизой ювелирной сети Pandora в России. В июле Сбербанк обратился в суд с заявлением о банкротстве этой компании, оно тоже пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, а оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. По состоянию на 2019 год этой кипрской компании принадлежало ЗАО "ПанКлуб" (ныне - АО "ПанКлуб"). Сейчас собственники российской компании в ЕГРЮЛ не указаны. Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - концептуальные магазины Pandora.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, pandora, суд, банкротство