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Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами - 04.09.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Россия играет большую роль в поставках энергоресурсов в Сербию, обеспечивая Белград на хороших условиях. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:22+0300
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энергетика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия играет большую роль в поставках энергоресурсов в Сербию, обеспечивая Белград на хороших условиях. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе беседы с зампредом правительства Сербии Александром Вулиным."Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях", - отметил российский президент в ходе ВЭФ.Путин также выразил намерение обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным соглашения о поставках газа, срок которых истекает в 2025 году.
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Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Владимир Путин, ВЭФ-2024
Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Путин: Россия играет большую роль в обеспечении Сербии энергоресурсами
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия играет большую роль в поставках энергоресурсов в Сербию, обеспечивая Белград на хороших условиях. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе беседы с зампредом правительства Сербии Александром Вулиным.
"Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях", - отметил российский президент в ходе ВЭФ.
Путин также выразил намерение обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным соглашения о поставках газа, срок которых истекает в 2025 году.
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