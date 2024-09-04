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Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами

Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами - 04.09.2024, ПРАЙМ

Путин высоко оценил роль России в обеспечении Сербии энергоресурсами

Россия играет большую роль в поставках энергоресурсов в Сербию, обеспечивая Белград на хороших условиях. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:22+0300

2024-09-04T12:22+0300

2024-09-04T12:23+0300

энергетика

россия

сербия

владимир путин

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия играет большую роль в поставках энергоресурсов в Сербию, обеспечивая Белград на хороших условиях. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе беседы с зампредом правительства Сербии Александром Вулиным."Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях", - отметил российский президент в ходе ВЭФ.Путин также выразил намерение обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным соглашения о поставках газа, срок которых истекает в 2025 году.

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россия, сербия, владимир путин, вэф-2024