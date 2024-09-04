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Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ на 2024 год

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ на 2024 год - 04.09.2024, ПРАЙМ

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ на 2024 год

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 17,1% с 16,8% в июле, прогноз роста ВВП - до 3,6% с 3,2%, инфляции - до 7,3% с 6,5%,... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T17:28+0300

2024-09-04T17:28+0300

2024-09-04T17:32+0300

россия

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 17,1% с 16,8% в июле, прогноз роста ВВП - до 3,6% с 3,2%, инфляции - до 7,3% с 6,5%, следует из макроэкономического опроса Банка России."Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год - 17,1% годовых (+0,3 процентного пункта). Он предполагает, что в сентябре-декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 19,0% годовых", - говорится в материале ЦБ.Также аналитики повысили ожидания средней ключевой ставки на 2025 год на 1,1 процентного пункта, до 16,1% годовых, а на 2026 год - на 0,9 процентного пункта, до 11,5% годовых. Прогноз на конец горизонта, то есть 2027 год, составляет 8,6% годовых, что несколько выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки. Последняя же возросла до 8% годовых (+0,5 процентного пункта).Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 7,3% (+0,8 процентного пункта к июльскому опросу), на 2025 год - до 4,8% (+0,3 процентного пункта). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее.Прогноз роста ВВП в 2024 году повышен на 0,4 процентного пункта, до 3,6%. Аналитики ожидают, что в 2025-2027 годах ВВП будет расти на 1,7-2%. Согласно их прогнозам, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит 12% (+11,1% в июле).ЦБ в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18-19,4%. Зампред регулятора Алексей Заботкин в конце августа говорил, что совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, при этом базовый сценарий допускает в 2024 году повышение ставки до 20%.

https://1prime.ru/20240904/klyuchevaya-stavka-851328440.html

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