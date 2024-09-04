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Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам

Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам - 04.09.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам

Совкомбанк и ООО "К1 Концессии" (Группа К1) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:12+0300

2024-09-04T12:12+0300

2024-09-04T12:12+0300

совкомбанк

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк и ООО "К1 Концессии" (Группа К1) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частного партнерстве. Соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума, который приходит в 3-6 сентября во Владивостоке.Соглашение позволит Совкомбанку принять участие в финансировании инвестиционных проектов, обладающих большими социальными эффектами и трансформирующих финансово-экономический ландшафт субъектов Российской Федерации.Первый проект в рамках нового сотрудничества – участие банка в финансировании строительства двух поликлиник для детей и взрослых в городах Долинск и Макаров Сахалинской области."Уверен, что этот опыт будет успешным и позволит нам, совместно с "К1 Концессии", применить актуальные для рынка финансовые инструменты для дальнейшего масштабирования лучших практик в других регионах РФ", - отметил заместитель председателя правления-глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.По словам гендиректора "К1 Концессии" Павла Овчинникова, финансовое плечо и опыт такого партнера, как Совкомбанк, позволяет осуществлять структурирование и реализацию проектов государственно-частного партнерства с уверенностью в возможности привлечения банковских средств на оптимальных условиях."Такая уверенность является следствием клиентоориентированного подхода банка и умению слышать желания и проблемы клиента, что особенно ценно в текущих реалиях", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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