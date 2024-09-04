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Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам
Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам - 04.09.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам
Совкомбанк и ООО "К1 Концессии" (Группа К1) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:12+0300
2024-09-04T12:12+0300
совкомбанк
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк и ООО "К1 Концессии" (Группа К1) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частного партнерстве. Соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума, который приходит в 3-6 сентября во Владивостоке.Соглашение позволит Совкомбанку принять участие в финансировании инвестиционных проектов, обладающих большими социальными эффектами и трансформирующих финансово-экономический ландшафт субъектов Российской Федерации.Первый проект в рамках нового сотрудничества – участие банка в финансировании строительства двух поликлиник для детей и взрослых в городах Долинск и Макаров Сахалинской области."Уверен, что этот опыт будет успешным и позволит нам, совместно с "К1 Концессии", применить актуальные для рынка финансовые инструменты для дальнейшего масштабирования лучших практик в других регионах РФ", - отметил заместитель председателя правления-глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.По словам гендиректора "К1 Концессии" Павла Овчинникова, финансовое плечо и опыт такого партнера, как Совкомбанк, позволяет осуществлять структурирование и реализацию проектов государственно-частного партнерства с уверенностью в возможности привлечения банковских средств на оптимальных условиях."Такая уверенность является следствием клиентоориентированного подхода банка и умению слышать желания и проблемы клиента, что особенно ценно в текущих реалиях", - заключил он.
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совкомбанк
Совкомбанк
12:12 04.09.2024
 
Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инвестпроектам

Совкомбанк и Группа К1 договорились сотрудничать по инфраструктурным проектам

© пресс-служба "Совкомбанка"Офис "Совкомбанка"
Офис Совкомбанка
© пресс-служба "Совкомбанка"
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк и ООО "К1 Концессии" (Группа К1) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частного партнерстве. Соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума, который приходит в 3-6 сентября во Владивостоке.
Соглашение позволит Совкомбанку принять участие в финансировании инвестиционных проектов, обладающих большими социальными эффектами и трансформирующих финансово-экономический ландшафт субъектов Российской Федерации.
Первый проект в рамках нового сотрудничества – участие банка в финансировании строительства двух поликлиник для детей и взрослых в городах Долинск и Макаров Сахалинской области.
"Уверен, что этот опыт будет успешным и позволит нам, совместно с "К1 Концессии", применить актуальные для рынка финансовые инструменты для дальнейшего масштабирования лучших практик в других регионах РФ", - отметил заместитель председателя правления-глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.
По словам гендиректора "К1 Концессии" Павла Овчинникова, финансовое плечо и опыт такого партнера, как Совкомбанк, позволяет осуществлять структурирование и реализацию проектов государственно-частного партнерства с уверенностью в возможности привлечения банковских средств на оптимальных условиях.
"Такая уверенность является следствием клиентоориентированного подхода банка и умению слышать желания и проблемы клиента, что особенно ценно в текущих реалиях", - заключил он.
 
Совкомбанк
 
 
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