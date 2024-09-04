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Россия резко увеличила экспорт сжиженного газа - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Россия резко увеличила экспорт сжиженного газа
Россия резко увеличила экспорт сжиженного газа - 04.09.2024, ПРАЙМ
Россия резко увеличила экспорт сжиженного газа
Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в августе 2024 года вырос на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг отметки в 2,94... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:28+0300
2024-09-04T08:28+0300
энергетика
россия
спг
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в августе 2024 года вырос на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг отметки в 2,94 миллиона тонн, пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитиков Kpler.Согласно отчету, за январь-август 2024 года поставки российского СПГ увеличились на 5,7% и составили 21,76 миллиона тонн. Экспорт российского СПГ увеличился по всем ключевым направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где поставки выросли на 10,5%, достигнув 1,62 миллиона тонн, а также в Европу, где экспорт вырос на 57%, достигнув 1 миллиона тонн.Увеличение экспорта российского СПГ в АТР объясняется жаркими погодными условиями, что привело к повышенному спросу на этот вид топлива в регионе, особенно в Китае и Японии. Также ранее СМИ отмечали, что во втором квартале 2024 года Россия обогнала США по объему экспорта СПГ в Европейский союз.
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россия, спг
Энергетика, РОССИЯ, СПГ
08:28 04.09.2024
 
Россия резко увеличила экспорт сжиженного газа

Kpler: экспорт сжиженного природного газа из России вырос на 33 % в августе

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в августе 2024 года вырос на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг отметки в 2,94 миллиона тонн, пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитиков Kpler.
Согласно отчету, за январь-август 2024 года поставки российского СПГ увеличились на 5,7% и составили 21,76 миллиона тонн. Экспорт российского СПГ увеличился по всем ключевым направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где поставки выросли на 10,5%, достигнув 1,62 миллиона тонн, а также в Европу, где экспорт вырос на 57%, достигнув 1 миллиона тонн.
Увеличение экспорта российского СПГ в АТР объясняется жаркими погодными условиями, что привело к повышенному спросу на этот вид топлива в регионе, особенно в Китае и Японии. Также ранее СМИ отмечали, что во втором квартале 2024 года Россия обогнала США по объему экспорта СПГ в Европейский союз.
Природный газ
Россия обогнала Катар и США по экспорту газа
27 августа, 17:51
 
ЭнергетикаРОССИЯСПГ
 
 
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