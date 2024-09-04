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В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ в 1,5 раза - 04.09.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ в 1,5 раза
В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ в 1,5 раза - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ в 1,5 раза
Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире в течение ближайших шести-семи лет может вырасти до 580-600 миллионов тонн с текущих 400 миллионов тонн, заявил на | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:05+0300
2024-09-04T09:05+0300
энергетика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире в течение ближайших шести-семи лет может вырасти до 580-600 миллионов тонн с текущих 400 миллионов тонн, заявил на полях ВЭФ первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Сегодня мир активно переходит на СПГ. Спрос на СПГ может с текущих 400-410 миллионов тонн вырасти до 580-600 миллионов тонн в ближайшие шесть-семь лет", - сказал он. На горизонте 20 лет Сорокин ожидает увеличение спроса на СПГ до 700 миллионов тонн. Таким образом, сжиженный природный газ обгонит трубопроводный с точки зрения торговли, заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024
Энергетика, РОССИЯ, ВЭФ-2024
09:05 04.09.2024
 
В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ в 1,5 раза

Сорокин: мировой спрос на СПГ за 6-7 лет может вырасти до 600 млн тонн

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта «Ямал СПГ" в Китай
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта «Ямал СПГ в Китай - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире в течение ближайших шести-семи лет может вырасти до 580-600 миллионов тонн с текущих 400 миллионов тонн, заявил на полях ВЭФ первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Сегодня мир активно переходит на СПГ. Спрос на СПГ может с текущих 400-410 миллионов тонн вырасти до 580-600 миллионов тонн в ближайшие шесть-семь лет", - сказал он.
На горизонте 20 лет Сорокин ожидает увеличение спроса на СПГ до 700 миллионов тонн. Таким образом, сжиженный природный газ обгонит трубопроводный с точки зрения торговли, заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭнергетикаРОССИЯВЭФ-2024
 
 
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