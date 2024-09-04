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В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США
В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США - 04.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США
Москва в настоящее время не контактирует с американскими властями, предпосылок для совместной работы нет. Об этом в беседе с изданием Life рассказал официальный | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:54+0300
2024-09-04T12:54+0300
2024-09-04T12:54+0300
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не контактирует с американскими властями, предпосылок для совместной работы нет. Об этом в беседе с изданием Life рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет", - заявил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что на выборах президента США победителем станет кандидат, выбранный американским народом. Москва в свою очередь не намерена вмешиваться и будет наблюдать за этим процессом.
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россия, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США
Песков: предпосылок для возобновления совместной работы с властями США пока нет
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не контактирует с американскими властями, предпосылок для совместной работы нет. Об этом в беседе с изданием Life рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет", - заявил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что на выборах президента США победителем станет кандидат, выбранный американским народом. Москва в свою очередь не намерена вмешиваться и будет наблюдать за этим процессом.
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