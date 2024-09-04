https://1prime.ru/20240904/ssha-851329265.html

В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США

В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США - 04.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о предпосылках для совместной работы с США

Москва в настоящее время не контактирует с американскими властями, предпосылок для совместной работы нет. Об этом в беседе с изданием Life рассказал официальный | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:54+0300

2024-09-04T12:54+0300

2024-09-04T12:54+0300

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Москва в настоящее время не контактирует с американскими властями, предпосылок для совместной работы нет. Об этом в беседе с изданием Life рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет", - заявил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что на выборах президента США победителем станет кандидат, выбранный американским народом. Москва в свою очередь не намерена вмешиваться и будет наблюдать за этим процессом.

https://1prime.ru/20240904/turtsiya-851322188.html

сша

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россия, сша, дмитрий песков