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США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов
США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов - 04.09.2024, ПРАЙМ
США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов
Объем импорта товаров в США из России по итогам июля вырос на 58% по сравнению с июнем и составил 295,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американского... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T16:37+0300
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта товаров в США из России по итогам июля вырос на 58% по сравнению с июнем и составил 295,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американского бюро статистики. В июне импорт США из РФ сократился на 57%, до самого низкого значения с 1996 года. Вместе с тем в июле импорт вырос и в годовом выражении - почти на 20,5%. Экспорт товаров из США в Россию в июле вырос на 7% по сравнению с июнем - до 45,3 миллиона долларов.
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россия, сша, мировая торговля
РОССИЯ, США, мировая торговля
США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов
Импорт США из РФ в июле вырос почти на 60 процентов после рекордного падения в июне
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта товаров в США из России по итогам июля вырос на 58% по сравнению с июнем и составил 295,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американского бюро статистики.
В июне импорт США из РФ сократился на 57%, до самого низкого значения с 1996 года. Вместе с тем в июле импорт вырос и в годовом выражении - почти на 20,5%.
Экспорт товаров из США в Россию в июле вырос на 7% по сравнению с июнем - до 45,3 миллиона долларов.
Лавров рассказал о "крутых" мерах США против России