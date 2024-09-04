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США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов

США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов - 04.09.2024, ПРАЙМ

США в июле нарастили импорт из России почти на 60 процентов

Объем импорта товаров в США из России по итогам июля вырос на 58% по сравнению с июнем и составил 295,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американского... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T16:37+0300

2024-09-04T16:37+0300

2024-09-04T16:37+0300

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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Объем импорта товаров в США из России по итогам июля вырос на 58% по сравнению с июнем и составил 295,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американского бюро статистики. В июне импорт США из РФ сократился на 57%, до самого низкого значения с 1996 года. Вместе с тем в июле импорт вырос и в годовом выражении - почти на 20,5%. Экспорт товаров из США в Россию в июле вырос на 7% по сравнению с июнем - до 45,3 миллиона долларов.

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россия, сша, мировая торговля