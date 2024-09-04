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Минстрой попросил не обзывать строителей "арбузниками" - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Минстрой попросил не обзывать строителей "арбузниками"
Минстрой попросил не обзывать строителей "арбузниками" - 04.09.2024, ПРАЙМ
Минстрой попросил не обзывать строителей "арбузниками"
Заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин призвал не обижать и не обзывать строителей, в особенности монолитчиков из Китая, "арбузниками". Его слова... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:17+0300
2024-09-04T14:17+0300
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китай
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин призвал не обижать и не обзывать строителей, в особенности монолитчиков из Китая, "арбузниками". Его слова приводит издание РБК.По словам замминистра, строительные профессии приносят хорошие деньги, будь то разнорабочие, водители спецтехники или инженеры. Кроме того, именно строители восстанавливают различные регионы, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в России."Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем", — сказал он.Ранее СМИ сообщали, что строительная отрасль страдает от нехватки кадров, особенно бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников и других специалистов. Проблема нехватки рабочих актуальна для всех регионов России, и частично ее возможно решить привлечением рабочих из других стран. Тем не менее, рабочие из таких стран, как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, начали ориентироваться на другие рынки труда.
https://1prime.ru/20240903/minstroy-851291351.html
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россия, китай
РОССИЯ, КИТАЙ
14:17 04.09.2024
 
Минстрой попросил не обзывать строителей "арбузниками"

Замглавы Минстроя Стасишин призвал не называть строителей из КНР "арбузниками"

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Хорошо жить, где мы есть
ВЭФ-2024. Хорошо жить, где мы есть - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин призвал не обижать и не обзывать строителей, в особенности монолитчиков из Китая, "арбузниками". Его слова приводит издание РБК.
По словам замминистра, строительные профессии приносят хорошие деньги, будь то разнорабочие, водители спецтехники или инженеры. Кроме того, именно строители восстанавливают различные регионы, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в России.
"Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем", — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что строительная отрасль страдает от нехватки кадров, особенно бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников и других специалистов. Проблема нехватки рабочих актуальна для всех регионов России, и частично ее возможно решить привлечением рабочих из других стран. Тем не менее, рабочие из таких стран, как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, начали ориентироваться на другие рынки труда.
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