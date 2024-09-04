https://1prime.ru/20240904/su-34-851328859.html

Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34

Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34 - 04.09.2024, ПРАЙМ

Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34

Государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны России новую партию истребителей Су-34, известных тем, что вызывают страх у... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:43+0300

2024-09-04T12:43+0300

2024-09-04T12:43+0300

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су-34

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всу

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны России новую партию истребителей Су-34, известных тем, что вызывают страх у украинских военных, пишет американское издание Military Watch Magazine.В октябре 2023 года было поручено увеличить производство Су-34 и Су-57. Тогда занимавший должность министра обороны Сергей Шойгу подчеркнул важность Су-34 для ВКС России, отметив их высокую интенсивность использования. Планируется довести совокупный парк Су-34 до 250 или более самолетов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Су-34 являются основной рабочей лошадкой ВКС России, совершая до пяти вылетов в день. Су-34 используются для ядерного сдерживания и оперативно-тактических ударов в различных регионах, включая Сирию и Арктику.В конфликте на Украине Су-34 продемонстрировали эффективность в применении планирующих бомб ОДАБ-500. Отмечается, что украинские военнослужащие высоко оценили разрушительный потенциал планирующих бомб, способных уничтожать даже подземные бункеры. ВКС России могут сбрасывать до восьми таких бомб в час, что вызывает страх у противника, подчеркивает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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су-34, украина, всу, минобороны рф