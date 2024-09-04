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Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34 - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34
Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34 - 04.09.2024, ПРАЙМ
Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34
Государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны России новую партию истребителей Су-34, известных тем, что вызывают страх у... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:43+0300
2024-09-04T12:43+0300
вооружения
су-34
украина
всу
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны России новую партию истребителей Су-34, известных тем, что вызывают страх у украинских военных, пишет американское издание Military Watch Magazine.В октябре 2023 года было поручено увеличить производство Су-34 и Су-57. Тогда занимавший должность министра обороны Сергей Шойгу подчеркнул важность Су-34 для ВКС России, отметив их высокую интенсивность использования. Планируется довести совокупный парк Су-34 до 250 или более самолетов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Су-34 являются основной рабочей лошадкой ВКС России, совершая до пяти вылетов в день. Су-34 используются для ядерного сдерживания и оперативно-тактических ударов в различных регионах, включая Сирию и Арктику.В конфликте на Украине Су-34 продемонстрировали эффективность в применении планирующих бомб ОДАБ-500. Отмечается, что украинские военнослужащие высоко оценили разрушительный потенциал планирующих бомб, способных уничтожать даже подземные бункеры. ВКС России могут сбрасывать до восьми таких бомб в час, что вызывает страх у противника, подчеркивает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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су-34, украина, всу, минобороны рф
Вооружения, СУ-34, УКРАИНА, ВСУ, Минобороны РФ
12:43 04.09.2024
 
Наводят страх на ВСУ. Американцы оценили российский Су-34

MWM: Су-34 играют особенно важную роль в конфликте на Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны России новую партию истребителей Су-34, известных тем, что вызывают страх у украинских военных, пишет американское издание Military Watch Magazine.
В октябре 2023 года было поручено увеличить производство Су-34 и Су-57. Тогда занимавший должность министра обороны Сергей Шойгу подчеркнул важность Су-34 для ВКС России, отметив их высокую интенсивность использования. Планируется довести совокупный парк Су-34 до 250 или более самолетов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, Су-34 являются основной рабочей лошадкой ВКС России, совершая до пяти вылетов в день. Су-34 используются для ядерного сдерживания и оперативно-тактических ударов в различных регионах, включая Сирию и Арктику.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Новейшее оружие: в США оценили уникальность истребителя Су-30СМ2
12 августа, 10:00
В конфликте на Украине Су-34 продемонстрировали эффективность в применении планирующих бомб ОДАБ-500. Отмечается, что украинские военнослужащие высоко оценили разрушительный потенциал планирующих бомб, способных уничтожать даже подземные бункеры. ВКС России могут сбрасывать до восьми таких бомб в час, что вызывает страх у противника, подчеркивает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияСУ-34УКРАИНАВСУМинобороны РФ
 
 
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