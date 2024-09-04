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Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве у участника СВО - 04.09.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

Мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у ветерана специальной военной операции, заключили под стражу в Приморье, такое решение... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:12+0300

2024-09-04T11:12+0300

2024-09-04T11:12+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Мужчину, которого подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у ветерана специальной военной операции, заключили под стражу в Приморье, такое решение принял Уссурийский райсуд.Ранее было возбуждено два уголовных дела - по фактам вымогательства и доведения участника спецоперации до попытки суицида. По делу были задержаны двое подозреваемых. Ранее судимый фигурант дела 2002 года рождения подозревается в вымогательстве денег в особо крупном размере - пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ. Он заключен под стражу на срок до 1 ноября 2024 года.По данным следствия, в Уссурийске с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года мужчина, действуя группой лиц по предварительному сговору, "совместно с К. и неустановленным лицом", угрожая применением насилия в отношении потерпевшего, требовали от него отдать1,5 миллиона рублей. Следственный комитет 1 сентября сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о вымогательстве денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Мужчина разместил в интернете видеообращение к председателю СК, заявив, что в отношении него этническая группировка совершила противоправные действия. В управлении МВД по Приморскому краю сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина, он подал заявление, прося оказать содействие в розыске брата, желавшего свести счеты с жизнью. Потерпевшего обнаружили в бессознательном состоянии и доставили в больницу.

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сво, криминал, суд, следственный комитет