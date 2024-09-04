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Суд изучит иск Wartsila Solutions к "Северной верфи" на 3,8 миллиона евро
Суд изучит иск Wartsila Solutions к "Северной верфи" на 3,8 миллиона евро - 04.09.2024, ПРАЙМ
Суд изучит иск Wartsila Solutions к "Северной верфи" на 3,8 миллиона евро
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 22 октября рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:44+0300
2024-09-04T12:44+0300
2024-09-04T12:44+0300
россия
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 22 октября рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода "Северная верфь" около 3,8 миллиона евро, следует из материалов дела. "Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству. Дата и время судебного заседания 22.10.2024 10.15", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Wartsila Solutions оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое в июле 2024 года. Согласно этому судебному акту, с финской компании взыскивается "излишне уплаченный аванс" по контракту с судостроительным заводом "Северная верфь", который был заключен в сентябре 2020 года. Как отмечается в материалах дела, этот контракт предполагал поставку 4 судовых комплектов пропульсивного и вспомогательного оборудования. Wartsila Solutions 27 сентября 2022 года уведомила "Северную верфь" о его расторжении из-за санкций ЕС в отношении России. "Северная верфь" - не единственный судостроительный завод Петербурга, который судится с Wartsila Solutions, а также с ее головной компанией Wartsila Oyj. Так, в апреле арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание в пользу "Адмиралтейских верфей" около 2,38 миллиона евро. В конце мая прошлого года "Балтийский завод" выиграл спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это судебное разбирательство было связано с отказом финской компании поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
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россия, суд
Суд изучит иск Wartsila Solutions к "Северной верфи" на 3,8 миллиона евро
Суд изучит жалобу Wartsila Solutions по иску "Северной верфи" на 3,8 млн евро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 22 октября рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода "Северная верфь" около 3,8 миллиона евро, следует из материалов дела.
"Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству. Дата и время судебного заседания 22.10.2024 10.15", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Wartsila Solutions оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое в июле 2024 года. Согласно этому судебному акту, с финской компании взыскивается "излишне уплаченный аванс" по контракту с судостроительным заводом "Северная верфь", который был заключен в сентябре 2020 года.
Как отмечается в материалах дела, этот контракт предполагал поставку 4 судовых комплектов пропульсивного и вспомогательного оборудования. Wartsila Solutions 27 сентября 2022 года уведомила "Северную верфь" о его расторжении из-за санкций ЕС в отношении России.
"Северная верфь" - не единственный судостроительный завод Петербурга, который судится с Wartsila Solutions, а также с ее головной компанией Wartsila Oyj. Так, в апреле арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание в пользу "Адмиралтейских верфей" около 2,38 миллиона евро.
В конце мая прошлого года "Балтийский завод" выиграл спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это судебное разбирательство было связано с отказом финской компании поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка".
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.