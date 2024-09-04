https://1prime.ru/20240904/sud-851333370.html

Нидерландская X5 Retail снова обжаловала приостановление ее прав в "дочке"

Нидерландская X5 Retail снова обжаловала приостановление ее прав в "дочке" - 04.09.2024, ПРАЙМ

Нидерландская X5 Retail снова обжаловала приостановление ее прав в "дочке"

Нидерландская X5 Retail Group NV подала в арбитражный суд Московской области кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которыми были приостановлены... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:57+0300

2024-09-04T14:57+0300

2024-09-04T14:57+0300

x5 retail group

суд

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Нидерландская X5 Retail Group NV подала в арбитражный суд Московской области кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которыми были приостановлены ее корпоративные права в российской "дочке", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик" и другими. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 3 сентября. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". Апелляционный суд отклонил жалобу на это решение в закрытом режиме, поэтому тексты судебных актов не публикуются.Заявление Минпромторга основано на нормах законов, которые регулируют корпоративные отношения в российских компаниях. Он позволяет требовать временного ограничения корпоративных прав иностранной холдинговой компании. В частности, ограничиваются права иностранного участника: голосовать на собраниях, распоряжаться акциями или долями, получать дивиденды.Такое регулирование позволяет обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за санкций. Это касается перевода в российскую юрисдикцию акций и долей компании, принадлежащих иностранным инвесторам из недружественных стран, и получения дивидендов от них.После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% капитала, сменив организационно-правовую форму на ПАО. Акции компании будут распределены между владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Российские держатели и конечные владельцы российских расписок получат акции автоматически. Иностранные владельцы и бенефициары X5 Retail Group N.V. смогут получить их. Нераспределенные акции российской компании вернутся нидерландской X5 Retail Group N.V.X5 – крупный российский ритейлер с 24 472 магазинами на конец прошлого года. В сеть входят "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

https://1prime.ru/20240702/sud-849654329.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

x5 retail group, суд