https://1prime.ru/20240904/t2-851317210.html

Tele2 провел ребрендинг и сменил название

Tele2 провел ребрендинг и сменил название - 04.09.2024, ПРАЙМ

Tele2 провел ребрендинг и сменил название

Телекоммуникационный оператор Tele2 осуществил ребрендинг и поменял свое название на t2, следует из материалов, опубликованных на сайте компании. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T06:47+0300

2024-09-04T06:47+0300

2024-09-04T06:47+0300

экономика

tele2

мобильная связь

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Телекоммуникационный оператор Tele2 осуществил ребрендинг и поменял свое название на t2, следует из материалов, опубликованных на сайте компании. Сайт оформлен в новом стиле - поменялось название и дизайн, новые логотипы изображены в белом и черном цветах с расположенной слева горизонтальной розовой полосой. Срок действия лицензии оператора на использование бренда шведской компании Tele2 истекает 31 декабря. Оператор еще в апреле сообщил о планах осуществить ребрендинг до конца 2024 года. Компания тогда подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, они были зарегистрированы в июне. На всех изображениях есть логотип "t2" на белом и черном фоне. В августе ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2". Ранее российский оператор Tele2 являлся подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года его выкупил ВТБ, получив права на использование бренда на срок десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал "Ростелеком".

https://1prime.ru/20240819/tele2--850985773.html

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tele2, мобильная связь