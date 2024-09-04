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Tele2 провел ребрендинг и сменил название - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Tele2 провел ребрендинг и сменил название
Tele2 провел ребрендинг и сменил название - 04.09.2024, ПРАЙМ
Tele2 провел ребрендинг и сменил название
Телекоммуникационный оператор Tele2 осуществил ребрендинг и поменял свое название на t2, следует из материалов, опубликованных на сайте компании. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T06:47+0300
2024-09-04T06:47+0300
экономика
tele2
мобильная связь
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Телекоммуникационный оператор Tele2 осуществил ребрендинг и поменял свое название на t2, следует из материалов, опубликованных на сайте компании. Сайт оформлен в новом стиле - поменялось название и дизайн, новые логотипы изображены в белом и черном цветах с расположенной слева горизонтальной розовой полосой. Срок действия лицензии оператора на использование бренда шведской компании Tele2 истекает 31 декабря. Оператор еще в апреле сообщил о планах осуществить ребрендинг до конца 2024 года. Компания тогда подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, они были зарегистрированы в июне. На всех изображениях есть логотип "t2" на белом и черном фоне. В августе ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2". Ранее российский оператор Tele2 являлся подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года его выкупил ВТБ, получив права на использование бренда на срок десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал "Ростелеком".
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tele2, мобильная связь
Экономика, Tele2, мобильная связь
06:47 04.09.2024
 
Tele2 провел ребрендинг и сменил название

Мобильный оператор Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк%Работа салона сотовой связи TELE2
%Работа салона сотовой связи TELE2 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Телекоммуникационный оператор Tele2 осуществил ребрендинг и поменял свое название на t2, следует из материалов, опубликованных на сайте компании.
Сайт оформлен в новом стиле - поменялось название и дизайн, новые логотипы изображены в белом и черном цветах с расположенной слева горизонтальной розовой полосой.
Срок действия лицензии оператора на использование бренда шведской компании Tele2 истекает 31 декабря. Оператор еще в апреле сообщил о планах осуществить ребрендинг до конца 2024 года. Компания тогда подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, они были зарегистрированы в июне. На всех изображениях есть логотип "t2" на белом и черном фоне.
Старт работы нового оператора сотовой связи TELE2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Tele2 подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2"
19 августа, 16:58
В августе ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков "t2".
Ранее российский оператор Tele2 являлся подразделением шведской Tele2 AB. В марте 2013 года его выкупил ВТБ, получив права на использование бренда на срок десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал "Ростелеком".
 
ЭкономикаTele2мобильная связь
 
 
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