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Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240904/taksi-851316218.html
Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России
Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России
В России в настоящее время работает около 1 миллиона таксистов, их число к концу текущего года понизится на 13%, сообщили РИА Новости в "Яндекс Такси" на... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T05:34+0300
2024-09-04T05:34+0300
экономика
вэф-2024
такси
яндекс
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В России в настоящее время работает около 1 миллиона таксистов, их число к концу текущего года понизится на 13%, сообщили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. "Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - отметили в компании. Тему сокращения количества таксистов в России поднял в ходе выступления на сессии ВЭФ директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков. "К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - сказал он. По словам Петракова, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики. Он добавил, что нехватка водителей чревата ростом цен на услуги такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - указал Петраков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, такси, яндекс
Экономика, ВЭФ-2024, такси, Яндекс
05:34 04.09.2024
 
Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России

"Яндекс Такси": количество таксистов в России к концу года сократится на 13%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкмониторинг за таксистами
мониторинг за таксистами - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В России в настоящее время работает около 1 миллиона таксистов, их число к концу текущего года понизится на 13%, сообщили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024.
"Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - отметили в компании.
Тему сокращения количества таксистов в России поднял в ходе выступления на сессии ВЭФ директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков.
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"К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - сказал он. По словам Петракова, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики.
Он добавил, что нехватка водителей чревата ростом цен на услуги такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - указал Петраков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаВЭФ-2024таксиЯндекс
 
 
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