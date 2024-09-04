https://1prime.ru/20240904/taksi-851316218.html

Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России

Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России - 04.09.2024, ПРАЙМ

Спрогнозировано сокращение числа таксистов в России

В России в настоящее время работает около 1 миллиона таксистов, их число к концу текущего года понизится на 13%, сообщили РИА Новости в "Яндекс Такси" на... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T05:34+0300

2024-09-04T05:34+0300

2024-09-04T05:34+0300

экономика

вэф-2024

такси

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83444/50/834445075_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_317488616a6d16b037c75d97cb1e2e6a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. В России в настоящее время работает около 1 миллиона таксистов, их число к концу текущего года понизится на 13%, сообщили РИА Новости в "Яндекс Такси" на ВЭФ-2024. "Сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%", - отметили в компании. Тему сокращения количества таксистов в России поднял в ходе выступления на сессии ВЭФ директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков. "К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси", - сказал он. По словам Петракова, это связано с переходом таксистов в другие сектора экономики с сопоставимыми доходами, а также изменениями миграционной политики. Он добавил, что нехватка водителей чревата ростом цен на услуги такси. "Чтобы восстановить приток водителей, компания обсуждает с регуляторами экспериментальный правовой режим, который позволит оцифровать и упростить часть требований, внедряет разные модели перевозок, в том числе, для водителей-подработчиков и межгородских поездок, и постоянно наращивает субсидии партнерам и водителям", - указал Петраков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240831/taksi-851241420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вэф-2024, такси, яндекс