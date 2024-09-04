https://1prime.ru/20240904/telegram-851324009.html

Чиновники объяснили требование о запрете использовать Telegram

Чиновники объяснили требование о запрете использовать Telegram - 04.09.2024, ПРАЙМ

Чиновники объяснили требование о запрете использовать Telegram

Государственные чиновники все еще активно используют мессенджер Telegram, несмотря на опасения по поводу ареста основателя Павла Дурова, говорится в материале... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:40+0300

2024-09-04T10:40+0300

2024-09-04T10:40+0300

россия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Государственные чиновники все еще активно используют мессенджер Telegram, несмотря на опасения по поводу ареста основателя Павла Дурова, говорится в материале издания РБК.Согласно материалу, сотрудникам Минпромторга напомнили о необходимости перейти на автоматизированное рабочее место государственного служащего "Среда" до начала сентября. Платформу рекомендуется использовать для обмена официальными данными, хотя, даже в этой программе запрещено делиться гостайнами.Отмечается, что переход обусловлен правительственными постановлениями и целями обеспечения информационной безопасности. Российские чиновники в свою очередь полагают, что используемые ими отечественные сервисы связи не могут полностью заменить Telegram, так как общаться в них могут только зарегистрированные пользователи, являющиеся государственными служащами.Пресс-служба Минпромторга отметила, что переход на "Среду" не имеет отношение к работе конкретных коммерческих приложений.

https://1prime.ru/20240903/telegram-851309404.html

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