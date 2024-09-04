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Товарооборот России с Азией за 10 лет достиг 66%, а с Западом упал до 11%

Товарооборот России с Азией за 10 лет достиг 66%, а с Западом упал до 11% - 04.09.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России с Азией за 10 лет достиг 66%, а с Западом упал до 11%

Товарооборот России с государствами Азии с 2014 по 2024 год увеличился с 29% до 66%, а со странами Европы понизился с 47% до 11%, сообщил заместитель... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T05:29+0300

2024-09-04T05:29+0300

2024-09-04T05:29+0300

экономика

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России с государствами Азии с 2014 по 2024 год увеличился с 29% до 66%, а со странами Европы понизился с 47% до 11%, сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Если 10 лет назад Евросоюз, то есть западное направление, составляло у нас 47% торговли, соответственно, Азия - только 29%, то в настоящее время на Азию приходится 66%, на Евросоюз всего 11%", - отметил Ивин. На государства Азии, исключая Китай, в 2014 году приходилось 18%, а отдельно на КНР- 11%. Сейчас распределение выглядит иначе: 34% - на Китай и 32% - на страны Азии, следует из презентации, продемонстрированной в ходе сессии. Министр финансов России Антон Силуанов на Десятом Российско-Китайском финансовом диалоге отмечал, что Россия и Китай в текущем году смогут обновить рекорд товарооборота, по итогам семи месяцев имеются все предпосылки для этого. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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