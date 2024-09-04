https://1prime.ru/20240904/tovarooborot-851330112.html

Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией

Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией - 04.09.2024, ПРАЙМ

Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией

Президент России Владимир Путин выразил недовольство объемом торговли между Россией и Малайзией, заявив, что возможности для сотрудничества гораздо шире. Об... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:16+0300

2024-09-04T13:16+0300

2024-09-04T13:16+0300

вэф-2024

россия

малайзия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266086_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_c85b7b23fd556b6c216104ad3bd47b31.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недовольство объемом торговли между Россией и Малайзией, заявив, что возможности для сотрудничества гораздо шире. Об этом глава государства сообщил в рамках ВЭФ."Я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы (на ВЭФ-2024 – ред.) мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиарда долларов, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон", - отметил он в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Путин выразил надежду на поиск новых направлений сотрудничества как с Малайзией, так и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Глава государства подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН и Юго-Восточной Азией.

https://1prime.ru/20240904/serbiya-851328122.html

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, малайзия, владимир путин