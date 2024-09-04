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Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией - 04.09.2024, ПРАЙМ
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией
Президент России Владимир Путин выразил недовольство объемом торговли между Россией и Малайзией, заявив, что возможности для сотрудничества гораздо шире. Об... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:16+0300
2024-09-04T13:16+0300
вэф-2024
россия
малайзия
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недовольство объемом торговли между Россией и Малайзией, заявив, что возможности для сотрудничества гораздо шире. Об этом глава государства сообщил в рамках ВЭФ."Я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы (на ВЭФ-2024 – ред.) мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиарда долларов, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон", - отметил он в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Путин выразил надежду на поиск новых направлений сотрудничества как с Малайзией, так и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Глава государства подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН и Юго-Восточной Азией.
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россия, малайзия, владимир путин
ВЭФ-2024, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин
13:16 04.09.2024
 
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией

Путин: товарооборот с Малайзии не устраивает Москву, возможности гораздо шире

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил недовольство объемом торговли между Россией и Малайзией, заявив, что возможности для сотрудничества гораздо шире. Об этом глава государства сообщил в рамках ВЭФ.
"Я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы (на ВЭФ-2024 – ред.) мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиарда долларов, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон", - отметил он в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Путин выразил надежду на поиск новых направлений сотрудничества как с Малайзией, так и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Глава государства подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН и Юго-Восточной Азией.
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ВЭФ-2024РОССИЯМАЛАЙЗИЯВладимир Путин
 
 
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