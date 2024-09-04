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ЦБ планирует вводить период охлаждения по некоторым финансовым продуктам - 04.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ планирует вводить период охлаждения по некоторым финансовым продуктам
ЦБ планирует вводить период охлаждения по некоторым финансовым продуктам - 04.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует вводить период охлаждения по некоторым финансовым продуктам
Банк России планирует вводить период охлаждения по всем массовым финансовым продуктам, в первую очередь по тем, которые продаются через агентов, рассказал... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:01+0300
2024-09-04T11:01+0300
россия
финансовые продукты
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует вводить период охлаждения по всем массовым финансовым продуктам, в первую очередь по тем, которые продаются через агентов, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Мы планируем вводить период охлаждения по всем таким массовым продуктам, в первую очередь в случаях, когда они продаются через агентов. Потому что риски мисселлинга, с которыми мы боремся, в этом случае максимальные", - сказал он, отвечая на вопрос о периоде охлаждения для индивидуальных инвестиционных счетов. По его словам, в отношении некоторых таких продуктов они будут введены быстрее, потому что это можно сделать, не меняя законы, через нормативное регулирование, уже содержащее необходимые полномочия. "В отношении каких-то инструментов мы будем делать это через базовые стандарты СРО, где-то придётся менять закон. Я думаю, что мы буквально через две-три недели уже более конкретно на этот вопрос ответим. Но мы планируем это делать, стратегически ничего не поменялось", - заключил Мамута. ЦБ РФ будет прорабатывать идею периода охлаждения для индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), говорил Мамута в июле. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, финансовые продукты
РОССИЯ, финансовые продукты
11:01 04.09.2024
 
ЦБ планирует вводить период охлаждения по некоторым финансовым продуктам

ЦБ будет вводить период охлаждения по всем массовым финансовым продуктам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует вводить период охлаждения по всем массовым финансовым продуктам, в первую очередь по тем, которые продаются через агентов, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Мы планируем вводить период охлаждения по всем таким массовым продуктам, в первую очередь в случаях, когда они продаются через агентов. Потому что риски мисселлинга, с которыми мы боремся, в этом случае максимальные", - сказал он, отвечая на вопрос о периоде охлаждения для индивидуальных инвестиционных счетов.
По его словам, в отношении некоторых таких продуктов они будут введены быстрее, потому что это можно сделать, не меняя законы, через нормативное регулирование, уже содержащее необходимые полномочия.
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"В отношении каких-то инструментов мы будем делать это через базовые стандарты СРО, где-то придётся менять закон. Я думаю, что мы буквально через две-три недели уже более конкретно на этот вопрос ответим. Но мы планируем это делать, стратегически ничего не поменялось", - заключил Мамута.
ЦБ РФ будет прорабатывать идею периода охлаждения для индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), говорил Мамута в июле.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
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