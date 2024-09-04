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В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России

В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России - 04.09.2024, ПРАЙМ

В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России

Портрет иностранного туриста в России изменился: обеспеченных пенсионеров из Европы заменили семьи с детьми с Востока и Азии, заявил в ходе Восточного... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:38+0300

2024-09-04T12:38+0300

2024-09-04T12:38+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Портрет иностранного туриста в России изменился: обеспеченных пенсионеров из Европы заменили семьи с детьми с Востока и Азии, заявил в ходе Восточного экономического форума президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Мы видим, что меняется аудитория. Раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры. Сейчас - на фоне замещения европейских рынков туристами с Востока, из Азии и так далее - мы видим, как молодеет аудитория, туристы приезжают семьями, с детьми. Я поддерживаю тезис о том, что основой является ориентация на классические ценности. И это все способствует тому, что меняется образ восприятия страны и аудитория, которая к нам приезжает", - сказал Уманский на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Он отметил, что лидером въезда в Россию по итогам первого полугодия является Китай. "Высокую динамику показывают Объединенные Арабские Эмираты - турпоток оттуда вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Саудовская Аравия - рекордсмен, показывает рост в 20 раз. Индия двукратно растет, Иран - на 50%", - рассказал глава РСТ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, туризм, вэф-2024