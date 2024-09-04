https://1prime.ru/20240904/turizm-851328744.html
В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России
В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России - 04.09.2024, ПРАЙМ
В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России
Портрет иностранного туриста в России изменился: обеспеченных пенсионеров из Европы заменили семьи с детьми с Востока и Азии, заявил в ходе Восточного... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:38+0300
2024-09-04T12:38+0300
2024-09-04T12:38+0300
россия
туризм
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_1d101283b2b5fea34be8c857c18c6358.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Портрет иностранного туриста в России изменился: обеспеченных пенсионеров из Европы заменили семьи с детьми с Востока и Азии, заявил в ходе Восточного экономического форума президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Мы видим, что меняется аудитория. Раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры. Сейчас - на фоне замещения европейских рынков туристами с Востока, из Азии и так далее - мы видим, как молодеет аудитория, туристы приезжают семьями, с детьми. Я поддерживаю тезис о том, что основой является ориентация на классические ценности. И это все способствует тому, что меняется образ восприятия страны и аудитория, которая к нам приезжает", - сказал Уманский на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Он отметил, что лидером въезда в Россию по итогам первого полугодия является Китай. "Высокую динамику показывают Объединенные Арабские Эмираты - турпоток оттуда вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Саудовская Аравия - рекордсмен, показывает рост в 20 раз. Индия двукратно растет, Иран - на 50%", - рассказал глава РСТ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98e72554d31382276e0a907511a14a70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, вэф-2024
В РСТ рассказали, как изменился портрет иностранного туриста в России
РСТ: вместо обеспеченных пенсионеров в Россию едут семьи с детьми
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Портрет иностранного туриста в России изменился: обеспеченных пенсионеров из Европы заменили семьи с детьми с Востока и Азии, заявил в ходе Восточного экономического форума президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Мы видим, что меняется аудитория. Раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры. Сейчас - на фоне замещения европейских рынков туристами с Востока, из Азии и так далее - мы видим, как молодеет аудитория, туристы приезжают семьями, с детьми. Я поддерживаю тезис о том, что основой является ориентация на классические ценности. И это все способствует тому, что меняется образ восприятия страны и аудитория, которая к нам приезжает", - сказал Уманский на сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг".
Он отметил, что лидером въезда в Россию по итогам первого полугодия является Китай. "Высокую динамику показывают Объединенные Арабские Эмираты - турпоток оттуда вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Саудовская Аравия - рекордсмен, показывает рост в 20 раз. Индия двукратно растет, Иран - на 50%", - рассказал глава РСТ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.